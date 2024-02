ARTbase LENKWERK – Einzigartig, zeitlos, grenzenlos

Das Kunst Event im LENKWERK vom 23. bis 25. Februar 2024

Bielefeld. Die ARTbase LENKWERK bringt vom 23. bis 25. Februar 2024 erneut eine faszinierende Vielfalt künstlerischer Ausdrucksformen und Ideen nach Bielefeld. Verschiedenste Künstler*innen und Galerien finden zusammen und präsentieren sich gemeinsam in den historischen Räumlichkeiten des LENKWERKs. Es entsteht eine Welt unterschiedlichster Techniken, Materialien und Ideen, die Leidenschaft, Kreativität und Innovationen verkörpert und so zu spannenden Dialogen und einem offenen Austausch einlädt. Digitale Kunst trifft auf gegenständliche Malerei, Pop-Art, Fotografie und abstrakte geometrische Kompositionen. So werden u.a. folgende renommierte Künstler*innen vor Ort sein und ihre Werke präsentieren: Julius Borchard, Axel, Nico Mastroprimiano, Kirsten Serowski und . „Besonders stolz sind wir, den international bekannten und mehrfach ausgezeichneten Preisträger Lars Beusker als Aussteller bei der ARTbase präsentieren zu dürfen“ berichtet Kerstin Borchard, Managerin des LENKWERKs.

Lars Beusker wurde sowohl im Jahr 2022 als auch 2023 für seine schwarzweißen Wildtierfotografien zum „Nature Photographer oft the Year“ bei den International Photography Awards in New York ernannt.

Außerdem werden die Galerie Best und das Kunsthaus Uerpmann weitere Werke von namenhaften Künstler*innen, wie Saxa, Heinke Böhnert, Gerti Landwehr, Axel Crieger und Karsten Meiwald ausstellen.

Besonders hervorzuheben ist darüber hinaus auch das Engagement für kulturelle Bildung durch das LENKWERK. Hierfür wurde z.B. das Projekt „Kids Create Cars“ ins Leben gerufen. In Zusammenarbeit mit drei Künstlern verwandeln Schüler*innen von Bielefelder Förderschulen ausgediente Fahrzeuge in Kunstwerke, die nun bei der ARTbase

LENKWERK präsentiert werden. Außerdem öffnet das LENKWERK am Freitagvormittag die Türen exklusiv für Bielefelder Schulklassen „Wir möchten Kunst als universelles Gut für junge Menschen erlebbar machen und haben uns daher dafür entschieden, dass Kinder, Schüler*innen und Studierende während der gesamten ARTbase freien Eintritt erhalten“ erzählt Kerstin Borchard weiter.

Ein weiteres Highlight des Kunst Events bildet die Abendveranstaltung „ARTmeetsBEATS“ am 24. Februar 2024 ab 18:00 Uhr. Zu stilvollen DJ-Klängen können die Besucherinnen und Besucher die Kunst nochmal in einer ganz besonderen Atmosphäre genießen. Um 20 Uhr startet dann die exklusive Modenschau der Bielefelder Modedesignerin Friederike von Müller (Atelier „Puddingtown“).

Die ARTbase LENKWERK findet vom 23.-25. Februar 2023 im LENKWERK statt.

Öffnungszeiten:

Freitag: 15:00-18:00 Uhr,

Samstag: 11:00-22:00 Uhr (ab 18:00 Uhr ARTmeetsBEATS),

Sonntag: 11:00-18:00 Uhr

Ort:

LENKWERK Bielefeld

Am Stadtholz 24-26

33609 Bielefeld

Tickets

Tagesticket: 9,00 €,

Tagesticket Senioren: 6,00 €