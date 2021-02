Anmeldung für die Sekundarschule Am Wiehen

Minden. Seit dem 1. Februar können Eltern ihr Kinder oder ihre Kinder für die „Sekundarschule Am Wiehen“ anmelden. Mindestens 75 Schüler*innen braucht es, damit sie zum Schuljahr 2021/2022 in Minden an den Start gehen kann. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage ist eine Anmeldung dabei nur nach vorheriger Terminvereinbarung im Haus der Bildung telefonisch unter +49 571 93 41 94 60 oder per E-Mail an Haus-der-Bildung@Minden.de möglich. Bei der Anmeldung sollte das Kind oder die Kinder mit dabei sein.

Für folgende Tage kann noch ein Termin vereinbart werden:

Mittwoch, 3. Februar: 8 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr

Donnerstag, 4. Februar: 14 bis 18 Uhr

Freitag, 5. Februar: 8 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr

Samstag, 6. Februar: 8 bis 13 Uhr

Montag, 8. Februar bis Freitag, 12. Februar nach Vereinbarung

Die Grundüberzeugung an der Sekundarschule ist, dass jedes Kind wirksam lernen kann, wenn es seine Stärken entdecken und entfalten darf. Die Schule strebt die bestmögliche Bildung für jedes einzelne Kind an. Die Schule der Sekundarstufe I (Klasse 5-10) fördert und fordert alle Kinder ganz individuell und bereitet die Schüler*innen auf ein selbstständiges und sozial verantwortliches Leben in unserer Gesellschaft vor. Eltern, die noch mehr über die „Sekundarschule Am Wiehen“ erfahren möchten, können ihre Fragen unter der Telefonnummer +49 571 93 41 94 60 sowie per E-Mail an Haus-der-Bildung@Minden.de stellen. Außerdem stehen unter minden.de/sekundarschuleamwiehen noch viele weitere Informationen rund um die neue Schule zur Verfügung

Bis zum 12. Februar haben alle interessierten Eltern und Erziehungsberechtigten noch Zeit ihre Kinder im Haus der Bildung, Königswall 14, 32423 Minden, an der Sekundarschule anzumelden. Danach schließt sich vom 15. Februar bis zum 26. Februar das Anmeldeverfahren für die fünften Klassen der anderen Schulen an.