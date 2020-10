Immatrikulationsfeier der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) -Auch zehn angehende Hebammen aus Herford starten ins Studium

Kreis Herford /Bielefeld,Die staatlich anerkannte, private Fachhochschule des Mittelstands (FHM) hat Anfang Oktober insgesamt mehr als 2.000 neue Studierende immatrikuliert. Damit sind nun zum Studienstart 2020/2021 rund 5.300 Studierende an allen acht Standorten der Hochschule eingeschrieben. Am Dienstagvormittag wurden die neuen Studierenden bei einer feierlichen Immatrikulation in Bielefeld begrüßt. Auch zehn angehende Hebammen aus Herford sind unter den Ersttrimestern.Rektorin Prof. Dr. Anne Dreier betonte in ihrer Ansprache, dass die FHM den Studienstart auch im besonderen Jahr 2020/2021 pünktlich am 1. Oktober realisieren konnte: „Eine persönliche Atmosphäre, lebendige Vorlesungen, viele Praxiskontakte und ein Studium, das Spaß macht – hierfür steht die FHM auch in der Corona-Zeit.“ Viele Ersttrimester starten an der FHM in den klassischen Bachelor- und Masterstudiengängen, die in Vollzeit, berufsbegleitend oder dual angeboten werden – aber auch das Fernstudium an der FHM Online University war unter den Studienbewerbern beliebt.

Zum Studienjahr 20/21 bietet die Fachhochschule des Mittelstands außerdem als erste Hochschule in der Region Ostwestfalen-Lippe den Bachelor-Studiengang Hebammenwissenschaft an und immatrikulierte eine erste Studiengruppe mit 16 Studierenden – vier davon vom Klinikum Bielefeld, zehn aus dem Kreis Herford und zwei aus dem Kreis Höxter. Kooperationspartner ist unter anderem der Kreis Herford. Landrat Jürgen Müller richtet auf der Immatrikulationsfeier das Wort direkt an die Studierenden: „Wir freuen uns besonders, dass wir zehn tolle Nachwuchskräfte für unseren Kreis gewinnen konnten, die mindestens für fünf Jahre nach ihrem Studium als Hebammen bei uns arbeiten werden.“ der Kreis Herford übernimmt die Studienkosten für die zehn zukünftige Hebammen übernimmt. Diese verpflichten sich im Gegenzug, nach dem abgeschlossenen Studium für mindestens 5 Jahre in den Kliniken im Kreis Herford tätig zu sein.

Studiengangsleiterin an der FHM ist seit Anfang Oktober Dr. Cornelia Schwenger-Fink. Sie ist promovierte (Dr. phil.) Pädagogin, Referentin für Prävention sexualisierter Gewalt und Hebamme mit fundierter Erfahrung in der klinischen und freiberuflichen Hebammentätigkeit.

Über die Fachhochschule des Mittelstands (FHM):

Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) ist eine staatlich anerkannte, private Fachhochschule mit aktuell 5.311 Studierenden, 250 Mitarbeitern, 95 Professoren und 400 Experten aus der Wirtschaft als Lehrbeauftragte an den Standorten Bielefeld, Bamberg, Berlin, Frechen, Hannover, Köln, Rostock und Schwerin. Das Angebot umfasst 49 Studiengänge in den drei Fachbereichen Wirtschaft, Medien sowie Personal, Gesundheit & Soziales. Studierende können in Vollzeit, Teilzeit, dual oder im Fernstudium den Bachelor oder Master absolvieren. Auch Promotionsprogramme in Kooperation mit britischen Universitäten gehören zum Angebot der Hochschule. Das Portfolio wird komplettiert durch ein breites Weiterbildungsprogramm. Die FHM wurde im Jahr 2000 vom Mittelstand für den Mittelstand in Bielefeld gegründet und hat sich seither durch anwendungsorientierte Forschung und Praxisprojekte als starker Partner für die Wirtschaft etabliert. Gesellschafter ist die Stiftung Bildung & Handwerk aus Paderborn.