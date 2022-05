Andersdenken und Gewohntes in Frage stellen – Herforder Netzwerkunternehmen ambigence lädt zum Talk

Megatrends wie „New Work“ oder „Digitalisierung“ und der daraus resultierenden Notwendigkeit „neue Geschäftsmodelle“ zu entwickeln sind Themen, die Ihnen im Alltag immer häufiger begegnen? Dann lassen Sie sich inspirieren von Spiegel-Bestsellerautor Dr. Peter Kreuz und Jana Schönfeld, Geschäftsführerin der Hettich Unternehmensgruppe, beim ambigence.talk am 12. Mai 2022 um 17:30 Uhr im Herforder Lui House.

Herford. Beim ersten ambigence.talk dreht sich alles um das Thema Andersdenken und darum, Gewohntes in Frage zu stellen. Es gilt, altbekannte Grenzen zu überwinden und daraus neue Möglichkeiten zu schöpfen. Mit Spiegel-Bestsellerautor Dr. Peter Kreuz, Vordenker für die Arbeitswelt der Zukunft, und Jana Schönfeld, Hettich Geschäftsführerin mit der Leidenschaft für Unternehmenskulturentwicklung, konnte das Herforder Unternehmen zwei hochkarätige Speaker auf diesem Gebiet gewinnen. Im erst 2021 eröffneten Lui House, dem neuen Kreativzentrum im MARTa-Quartier, können sich die Gäste auf spannende und kritische Keynotes freuen, die zum Denken anregen und Potentiale für die Zukunft aufzeigen. Die Referenten stehen darüber hinaus im Anschluss für weiteren Austausch bereit.

Unter www.events.ambigence.com finden Sie weitere Informationen zur Veranstaltung sowie die Möglichkeit zur Anmeldung.

Die ambigence GmbH & Co. KG mit Sitz in Herford ist ein Netzwerkunternehmen, das Innovationen in der Möbelbranche vorantreibt. Ziel von ambigence ist es, gemeinsam mit branchenfremden Technologieunternehmen neue Produkte zu schaffen und diese in der Möbelbranche zu etablieren.