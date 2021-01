Alte Ziegelei in Marienloh: Straßenausbau beginnt nächste Woche

Paderborn. Im Laufe der nächsten Woche beginnt die Stadt Paderborn, sofern es die Witterung zulässt, mit dem Ausbau der Straße Alte Ziegelei in Marienloh. Die Erreichbarkeit der Grundstücke für Anwohnende ist auch während der Bauarbeiten bis auf wenige kurzzeitige Ausnahmen sichergestellt. Die Straße wird in Pflasterbauweise zum verkehrsberuhigten Bereich ausgebaut. Sobald die Arbeiten an der Alten Ziegelei abgeschlossen werden, folgt der Endausbau des Engelbert-Meyer-Wegs, der ebenfalls in Pflasterbauweise zum verkehrsberuhigten Bereich ausgebaut wird. Beide Straßen bekommen in diesem Zusammenhang auch eine Straßenbeleuchtung. Im Anschluss werden auf Höhe der beiden Straßenendausbauten Alte Ziegelei und Engelbert-Meyer-Weg noch im Klusheideweg die Asphaltdeckschicht erneuert sowie ein Gehweg hergestellt.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich insgesamt sechs Monate an. Die Stadt Paderborn bittet alle Anwohnenden um Verständnis für die entstehenden Einschränkungen während der Bauzeit.