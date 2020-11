Alle wichtigen Termine auf einen Blick

Paderborn. Der beliebte Paderborn-überzeugt-Wendekalender ist ab sofort wieder kostenlos in der Paderborner Tourist Information am Marienplatz erhältlich. Im praktischen DIN-A4-Format liefert er alle wichtigen Termine für das Jahr 2021 auf einen Blick: Die Schulferien sind dort ebenso in türkiser Farbe hinterlegt wie sämtliche Feiertage. In der Hoffnung, dass trotz der Corona-Pandemie im kommenden Jahr so viele lieb gewonnene Veranstaltungen wie möglich stattfinden können, wurden auch die Höhepunkte im Paderborner Veranstaltungsjahr wieder im Wendekalender markiert.

Herausgebracht hat den Wendekalender das Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing in Kooperation mit dem Verein „Paderborn überzeugt“.