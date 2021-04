Aktuelle Informationen zum Coronavirus in Lippe – Impfstart für 76- und 75-Jährige

Kreis Lippe. Im Kreis Lippe gibt es insgesamt 14.407 bestätigte Coronafälle, damit sind seit gestern 116 weitere Infektionen bekannt. 355 Personen sind verstorben. Eine 66-Jährige, die das Coronavirus in sich getragen hat, ist verstorben. Ein 79-Jähriger und ein und ein 72-Jähriger, die das Coronavirus in sich getragen haben, sind im Klinikum Lippe verstorben. Aktuell sind 1.443 aktive Coronafälle in Lippe bekannt, denn 12.609 Personen sind als wieder genesen in der Statistik erfasst.

Seit dem 6. März 2020 wurden bisher 57.702 Abstriche von mobilen Teams und im Diagnostikzentrum genommen. Seit dem 9. März 2021 wurden bisher 57.101 Schnelltests von verschiedenen Anbietern genommen, 270 davon positiv. Stellen für Corona-Schnelltests, die eine kostenlose Bürgertestung anbieten, sind veröffentlicht unter www.kreis-lippe.de/corona. Die Inzidenzzahl für den Kreis Lippe beträgt derzeit 182,4 (Stand: 14. April 2021). Bislang wurden 63.380 Erstimpfungen und 20.248 Folgeimpfungen im Kreis Lippe realisiert (Stand: 14. April 2021).