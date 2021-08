Aktiv für den Natur- und Umweltschutz in Westfalen-Lippe

155 junge Menschen starten ins Freiwillige Ökologische Jahr

Münster (lwl). 155 junge Menschen beginnen am Montag (02.08.) in über 60 Einsatzstellen in Westfalen-Lippe ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ). Die Freiwilligen zwischen 16 und 26 Jahren setzen sich in diesem Bildungs- und Orientierungsjahr für Nachhaltigkeit, Umwelt- und Naturschutz ein. Die FÖJ-Zentralstelle beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) koordiniert den Freiwilligendienst für die Region und begleitet die jungen Menschen während ihres Einsatzes.

Seit der Einführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres im Jahr 1993 ist das Interesse an einem Praxisjahr im Natur- und Umweltschutz ungebrochen. „So schnell wie nie zuvor waren alle Plätze in Westfalen-Lippe vergeben“, sagt Ferahs Hafez von der FÖJ-Zentralstelle beim LWL. „Viele junge Menschen beschäftigten die Themen Ökologie und Nachhaltigkeit. Ihr Wunsch, sich in diesen Bereichen zu engagieren, ist groß. Außerdem scheinen fast zwei Schuljahre unter Pandemiebedingen die Sehnsucht nach sinnvoller praktischer Arbeit und gemeinsamen Erlebnissen gesteigert zu haben“.

Die Einsatzstellen bieten von Biobauernhöfen über Bildungshäuser, botanische und zoologische Gärten, Freilichtmuseen, Grünflächen- und Umweltämter, Naturschutzverbände bis hin zu Schulbauernhöfen ein breites Einsatzspektrum.

Die praktischen Aufgaben, die auf die jungen Menschen warten, reichen von ökologischem Obst- und Gemüseanbau, Schafe hüten, Hecken schneiden und historische Gärten pflegen, über Waldspiele in der Jugendarbeit bis hin zu Planungs- und Kartierungsarbeiten bei Umweltämtern.

Neben der Arbeit in ihren Einsatzstellen werden die Freiwilligen über das Jahr verteilt auch an Bildungsseminaren für die berufliche und persönliche Orientierung teilnehmen. Organisiert vom Team der LWL-FÖJ-Zentralstelle geht es in den Seminaren um Ökologie und Nachhaltigkeit, aber auch um soziale und persönliche Themen. An der Gestaltung wirken die Freiwilligen mit, indem sie Themen selbstständig auswählen und in Kleingruppen vorbereiten.

Hintergrund

Am Freiwilligen Ökologischen Jahr können junge Menschen teilnehmen, die ihre Schulpflicht erfüllt haben, aber noch nicht 27 Jahre alt sind. Die Freiwilligen erhalten als Taschengeld und Verpflegungspauschale 300 Euro. Das FÖJ-Bildungsjahr orientiert sich an den Schuljahren und beginnt am 1. August. Die Bewerbung für das Bildungsjahr 2022/23 ist ausschließlich online ab dem 1. Februar 2022 möglich. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.foej.lwl.org