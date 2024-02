Akrobatik und die Welthits von David Bowie

Bad Oeynhausen. Musical trifft Akrobatik – diese ungewöhnliche Mischung wurde schon beim letzten Mal gefeiert, als der Chinesische Nationalcircus vor knapp zwei Jahren mit seiner Show „China Girl“ in Bad Oeynhausen zu Gast war. Nun stellt das Ensemble auf seiner aktuellen Europa-Tournee eine Neuinszenierung des Stücks vor und macht auch damit wieder in der Kurstadt Station – am Sonntag, 25. Februar, um 18 Uhr im Theater im Park.

Musikalisch stehen dabei selbstverständlich wieder die Welthits von David Bowie im Mittelpunkt. Aber in der neuen Fassung der Show darf sich das Publikum auf ein erweitertes Ensembles freuen – dank der Verpflichtung hochkarätiger Musicalprofis aus dem First Stage Theater Hamburg.

Die Handlung ist eine Übertragung von William Shakespeares „Romeo und Julia“ in das New York City der Jahrtausendwende. Die berührende Liebesgeschichte zwischen Dou Dou und Roberto spielt sich dabei vor dem Hintergrund einer Auseinandersetzung rivalisierender ethnischer Gruppierungen ab: der westlich geprägten Bewohner aus Little Italy und der chinesischen Einwanderer. Es geht um Liebe und Feindschaft, und der Schauplatz, in dem Konflikte ausgetragen und große Gefühle gelebt werden, ist Manhattans Chinatown mit seinen heruntergekommenen Hinterhöfen, Garküchen, Ramschläden und Edelrestaurants.

„Acrobatical“ nennt sich das laut Veranstalter weltweit bisher einmalige Showkonzept, das unter der Leitung der beiden deutschen Produzenten Hermjo Klein und Raoul Schoregge entstand: Spektakuläre Stimmen verzaubern mit den legendären Hits der Pop-Ikone David Bowie, rasante Tanzszenen verweben sich mit der Weltklasse-Akrobatik der chinesischen Darsteller, modernste Technik sorgt für bildgewaltige LED-Projektionen.

Für das Theater im Park bedeutet der diesjährige Besuch des Ensembles ein kleines Jubiläum: Seit nunmehr 15 Jahren gastiert der Chinesische Nationalcircus regelmäßig in Bad Oeynhausen. Erstmals trat er in der Kurstadt am Neujahrstag 2009 auf – mit der Show „Konfuzius“.

Die Tickets können online gebucht werden unter staatsbad-oeynhausen.de oder sind in der Tourist Information (Tel. 05731 1300, geöffnet montags bis freitags von 9 – 17 Uhr, samstags von 10 – 15 Uhr und sonntags von 13 – 17 Uhr) sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Die Abendkasse ist ab einer Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet.