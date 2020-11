Änderungen zum Volkstrauertag aufgrund der Corona-Pandemie

Höxter. Aufgrund der Empfehlung des Landesverbands NRW im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V hat sich die Stadt Höxter zum Schutz aller Teilnehmenden dazu entschieden, ihre diesjährige Feierstunde anlässlich des Volkstrauertages auf dem Friedhof „Am Wall“ abzusagen. Stattdessen wird am Volkstrauertag am Sonntag, 15. November eine stille Kranzniederlegung durch Bürgermeister Daniel Hartmann gemeinsam mit der Bundeswehr und der Schützengilde Höxter erfolgen. In den Ortschaften findet ebenfalls nur eine stille Niederlegung statt. Auch die Haus- und Straßensammlungen des Volksbundes werden im November ausgesetzt. Stattdessen bittet der Volksbund, kontaktlose Formen des Sammelns zu nutzen. So kann über die „digitale Spendendose“ unter www.volksbund.de/helfen/spendendose.html oder per Überweisung an das Spendenkonto DE83 3604 0039 0132 5000 00 bei der Commerzbank Essen, BIC: COBADEFXXX gespendet werden. Überweisungsträger stehen ebenfalls auf der Webseite der Stadt Höxter zum Download zur Verfügung (und liegen in der Stadtverwaltung aus). Die Spendengelder kommen dem Bau von Kriegsgräberstätten, der Pflege deutscher Kriegsgräber beider Weltkriege und der Jugend- und Bildungsarbeit des Volksbundes zugute.