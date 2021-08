Adelspalais erstrahlt in neuem Glanz

Fassadensanierung abgeschlossen

Höxter. Seit 229 Jahren steht es bereits auf der Parzelle des historischen Erbmarschallshofes von Corvey in der Corbiestraße 20 und gilt als das wohl schönste Barockhaus in Höxter. Nun wird es mit viel Liebe zum Detail saniert. Die äußere Fassade erstrahlt bereits in neuem Glanz.

Wenn Eigentümer Dr. Carsten Stender über die Sanierungsarbeiten berichtet, merkt man, dass ihn die Leidenschaft für das Gebäude, dessen Geschichte und den Denkmalschutz gepackt hat. Dabei musste er sich in das Thema des denkmalgerechten Sanierens erst zurechtfinden. Dr. Stender ist nämlich kein gelernter Baufachmann, sondern als Ministerialdirektor im Bundarbeitsministerium eine renommierte Persönlichkeit im politischen Berlin. „Meine Eltern haben vor rund 20 Jahren das Gebäude mit Hof und Nebenanlagen erworben. Nun möchte ich das Haus für die Zukunft rüsten und ihm seine bauzeitliche Erscheinung wiedergeben“, so Dr. Carsten Stender der weiß, dass diese durch Umbaumaßnahmen in der 1950er und 1960er stark beeinträchtigt wurde. Durch den Einbau von großflächigen Schaufenstern im Erdgeschoss und einem dunklen Anstrich der Erdgeschosswände wurde der Gesamteindruck gestört.

Die Sanierung der Fassade ist nun abgeschlossen was auch Bürgermeister Daniel Hartmann erfreut: „Dies ist eine gelungene Aufwertung eines historischen Gebäudes an der Einfallstraße zum Weltkulturerbe Corvey. Die Restaurierung gehört zu einem der wichtigsten Denkmalprojekte der vergangenen Jahrzehnte in Höxter.“, so der Bürgermeister. Dem Eigentümer Dr. Stender dankte er für sein Engagement: „Sie geben dem repräsentativen Baudenkmal eine ermutigende und nachhaltige Perspektive mit großer Signalwirkung. Dem Adelspalais verleihen sie somit wieder die Bedeutung, die ihm zukommt“.

Nach der Außenfassade wird nun innen weitergearbeitet. Auf Grundlage von Expertisen des Architekturbüros Albert Henne und mithilfe heimischer Bau- und Handwerksfirmen sollen nun die Innenräume denkmalgerecht ausgebaut werden. „Nach Abschluss der Arbeiten werden dann die Räume zur Wohn- und Geschäftsnutzung vermietet“, so Dr. Stender der die gute Zusammenarbeit mit den Vertretern der Denkmalbehörden und der Stadt Höxter hervorhebt.

Neben einer hohen Investitionssumme des Hauseigentümers fließen auch Mittel der Städtebauförderung in das Projekt, weiß Stadtdenkmalpfleger Henning Fischer zur berichten: „Rund 100.000 Euro wurden für die Sanierungsarbeiten bewilligt. Mit dem Eigentümer, den Denkmalbehörden und der Stadt Höxter wird so ein Konzept umgesetzt, um die in den vergangenen Jahrzehnten eingetretenen Störungen durch eine rekonstruierende Rückbaumaßnahme wieder zu heilen“.