Acht Wochen Gütersloher Frühling

Garten der Sinne auf dem Berliner Platz

Gütersloh. Die Frühlingszeit rückt näher und damit auch die Zeit des beliebten Gütersloher Frühlings. Aufgrund der aktuellen Situation findet dieser in 2021 anders statt alsgewohnt. Schon während der Planungsphase wurden von der Gütersloh Marketing, als Organisatorin derVeranstaltung, verschiedene Alternativen aufgestellt, die die Umsetzung möglichst vielerdekorativerBestandteile ermöglichen sollen. Ein Eröffnungswochenende mit dem kurzzeitigen Aufbau der Blumen-Ellipsenkannunter den gegebenen Umständen, ebenso wie ein verkaufsoffener Sonntag, leider nicht stattfinden. Die Gütersloher*innen und Besucher*innender Stadt können sich aber trotzdemauf die beliebteParklandschaftim Zentrum und einefrühlingshafte Dekoration der Innenstadt freuen, die für acht Wochen zu genießen sind, sodass sich die Besucherströme gut verteilen können.

Vom 18. März anbis zum16. Mai erblüht der „Gartender Sinne“nach und nach auf dem Berliner Platz. Das Konzept der grünen Oase stammt vonder Firma „Varnholt –Grün mit System“. Auch der Aufbau wird von diesem Unternehmen durchgeführt, in Form von Baumaterial unterstützen die Betriebe„Die Baustoff-Partner“und „Hagedorn“die Parklandschaft.Einige der teilnehmenden Betriebeaus der Gütersloher „Grünen Branche“, die sonst ihre kreativen Ideen in den Blumen-Ellipsen in der Innenstadtpräsentierten, stellen sich in diesem Jahr in den Social-Media-Kanälen der gtm vor und geben Tipps und Tricks für den persönlichen Frühling zuhause.„Ich bin froh, dass wir trotz der Umstände die Gütersloher Innenstadt auch dieses Jahr mit bunten Frühlingsboten verschönern können, um die Besuchewährend desgesamten Frühlings immer wieder lohnenswert zu machen.AuchdieEinbindung der Partner über alternative Wege ist für uns besonders wichtig.“, so Jan-Erik Weinekötter, Geschäftsführer der Gütersloh Marketing.

Neben dem „Frühlingzuhause“ und dem Besuch im „Garten der Sinne“ wird auch der Kolbeplatz in Szene gesetzt. „Hier unterstützt uns wieder der Rasenhof Wullengerd. Durch die Inspiration von Lyriker Eduard Friedrich Mörike weht auch das blaue Band seines Frühlingsgedichtes durch die Straßen und auf den Plätzen.“, so Eva Willenborg, Leiterin des Veranstaltungsmanagements:„Die Gütersloher Innenstadt für über acht Wochen noch schöner zu machen, das ist für die Gütersloher„Grüne Branche“und diegtm eine Herzensangelegenheit.“Durch die dynamische Pandemielage sind trotz der getroffenen Vorkehrungen auch beim Gütersloher Frühling weitere Einschränkungen abhängig von der weiteren Entwicklung möglich.