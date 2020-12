Bielefeld. Die aktuelle Pandemie hindert uns leider daran, wie geplant mit einigen unserer Veranstaltungen fortzufahren. Deshalb müssen wir die Veranstaltung mit Dave Davis am 05. Dezember 2020 Reis Against The Spülmachine am 12. Dezember 2020 im Zweischlingen im Zweischlingen absagen.

Informationen über alle geplanten Veranstaltungen findet ihr auf der Homepage des Zweischlingen unter www.zweischlingen-gastro.de