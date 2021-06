„Abenteuer Familie“: Kurs mit Austausch, Information und Tipps für werdende Eltern

Start am 31. Juli – Fünfmal samstags – Anmeldung für frei Plätze noch möglich.

Gütersloh. Werdenden Eltern stehen spannende und aufregende Zeiten bevor, dabei kommen oftmals auch viele Fragen auf. Unter dem Titel „Abenteuer Familie“ bietet die Stadt Gütersloh allen, deren Kind den voraussichtlichen Geburtstermin zwischen November 2021 und Januar 2022 hat, einen Kurs rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft an. Dieser Kurs gibt Paaren oder alleinerziehenden Schwangeren mit einer vertrauten Person Informationen an die Hand und will Sicherheit vermitteln. Anmeldungen für freie Plätze sind noch möglich.

Der Kurs startet am 31. Juli mit maximal sechs Paaren. Sie treffen sich fünfmal – dreimal vor der Geburt und zweimal danach – samstags von 10 bis 14.30 Uhr, um unter der Leitung der beiden Sozialpädagoginnen Ingrid Kersting und Delia Spexard die unterschiedlichen Themen aufzugreifen, Fragen zu klären und die vielfältigen Angebote und Anlaufstellen für junge Eltern in Gütersloh kennenzulernen. Je nach Thema stoßen Fachkräfte zum Beispiel aus dem Gesundheitsbereich dazu. Denn hinter dem Kursangebot „Abenteuer Familie“ steht ein vielfältig besetztes Team von der Familienkinderkrankenschwester bis hin zur Sozialarbeiterin, zum Beispiel von der Elternberatungsstelle der Stadt Gütersloh, von pro familia oder aus den Familienzentren.

Zurzeit hofft das Team, den Kurs in Präsenz durchführen zu können – selbstverständlich unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen, gegebenenfalls auch draußen in einem geschützten Rahmen. Das wird je nach Situation im Juli entschieden. Der Eigenanteil pro Kursteilnehmer beträgt 15 Euro. Anmeldungen nimmt ab sofort Judith Bode entgegen. Die Netzwerkkoordinatorin Frühe Hilfen bei der Stadt Gütersloh ist unter der Telefonnummer 05241/822360 und per E-Mail an fruehehilfen@guetersloh.de erreichbar.