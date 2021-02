„Abba macht glücklich“ live im eigenen Wohnzimmer

Staatsbad GmbH überträgt Konzert von Carolin Fortenbacher im Stream aus dem Theater Park

Bad Oeynhausen. Super Trouper, Dancing Queen oder Mamma Mia – die Liste der Hits von Abba erscheint endlos. In ihrem unplugged Konzert „Abba macht glücklich“ entlockt Musical Star Carolin Fortenbacher den zeitlosen Melodien der schwedischen Supergroup neue, unentdeckte Nuancen. Am 13. Februar überträgt die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH ihr Konzert um 19:30 Uhr live im Stream aus dem Theater im Park. Mit dem Abba-Musical „Mamma Mia!“ feierte die mehrfach preisgekrönte Gesangsvirtuosin Carolin Fortenbacher einzigartige Bühnenerfolge. Fünf Jahre lang spielte sie in über 1200 Shows im Hamburger Operettenhaus die Hauptfigur der „Donna“. Für die Live-Aufnahme gab es Doppel-Platin. Mit Ania Strass am Cello sowie Achim Rafain am Bass durchstreift sie in „Abba macht glücklich“ ihre ganz persönliche „Mamma Mia“-Geschichte.

Intim und unplugged, aber mit dem richtigen Groove und natürlich einem gehörigen Augenzwinkern. Ursprünglich sollte „Abba macht glücklich“ am 17. Februar stattfinden. Die Pandemie macht eine Präsenzveranstaltung im Theater derzeit jedoch unmöglich. Dank des Live-Streams können sich Abba Fans nun trotz der Umstände auf dieses Highlight freuen. Mit dem Kauf der Tickets unterstützen sie dabei gleichzeitig die Künstler, die von den Kontaktbeschränkungen in besonderem Maße betroffen sind.„Abba macht glücklich“ kann über jedes internetfähige Gerät gestreamt werden, das über einen Browser verfügt. PC, Laptop, Smartphone, Tablet oder auch Smart-TV können somit genutzt werden. Eine Internetverbindung mit ausreichender Bandbreite (DSL oder 4G) ist Voraussetzung für die einwandfreie Übertragung. Da es sich bei den Übertragungen um Live-Streams handelt, können die Veranstaltungen zum späteren Zeitpunkt nicht noch einmal angeschaut werden.

Im Februar und März hat die Staatsbad GmbH weitere Live-Streams aus dem Theater im Park geplant. So werden am 20. Februar „Claudia Michelsen liest Marlene Dietrich“, am 27. Februar „Die Zeitmaschine“ mit Dominic Raacke und am 20. März das Konzert der A-Capella-Band „OnAir“ übertragen. Tickets für 25 € gibt es online unter www.staatsbad-oeynhausen.de sowie in der Tourist-Information im Haus des Gastes (Tel. 05731/ 1300, Email: tourist-information@badoeynhausen.de ). Bereits für die Präsenzveranstaltung gekaufte Tickets haben keine Gültigkeit für den Stream. Sie können an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, an der sie gekauft wurden.