75 Jahre NRW: Herforder Rathaus erstrahlt eine Woche in NRW-Farben

Herford. Eine Woche lang wird das Herforder Rathaus in den NRW-Farben angestrahlt. Damit beteiligen sich die Stadt und der Kreis Herford an der Festwoche zum 75-jährigen Bestehen des Landes Nordrhein-Westfalen. In der Woche vom 23.08.-30.08.2021 erinnert das Land mit unterschiedlichen Aktionen an die Gründung vor 75. Jahren. Am 23. August 1946 wurde der nördliche Teil der früheren preußischen Provinz Rheinland und die frühere Provinz Westfalen zu NRW zusammengefasst. Hintergrund ist eine entsprechende britische Militärverordnung, die 1946 in Kraft trat.

Sobald es dunkel wird erstrahlt das Logo des Landes am Eingangsbereich des Rathauses (gegenüber der Markthalle). Zum ersten Mal ist es Montagabend (heute) zu sehen – und wird dann eine Woche nachts strahlen. Auch andere Rat- und Kreishäuser in Ostwestfalen-Lippe sind bei der besonderen Illumination dabei.

In dieser Woche finden parallel (unabhängig von dem Jubiläum) außerdem Open-Air-Konzerte auf dem Rathausplatz statt. Den Auftakt macht am Mittwoch, 25.08. die Nordwestdeutsche Philharmonie, es folgen weitere Konzerte mit namhaften Künstlern und Bands bis Samstag.