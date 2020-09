30. Kinoprogrammpreis NRW – Preisträger aus Bielefeld

NRW, Bielefeld. In diesem Jahr wurde der 30. Kinopreis erstmals digital vergeben. Die Bekanntgabe erfolgte soeben virtuell via Pressemeldung und Preisträger*innen-Video, in dem Jella Haase, Albrecht Schuch, Liva Lisa Fries, Detlev Buck u.v.m. Grußbotschaften an die NRW-Kinos senden. In diesem Jahr wurden es so viele Kinos wie noch nie ausgezeichnet: 74 Filmtheater aus 46 Städten Nordrhein-Westfalens können sich über Prämien in Höhe der Rekordsumme von insgesamt 900.000 Euro freuen. Zusätzlich wurde bereits im März eine Corona-Soforthilfe in Höhe von 310.000 Euro nach der bundesweiten Kinoschließung schnell und unbürokratisch an die Preisträger des Vorjahres ausgezahlt. Damit wurden 2020 seitens der Filmstiftung insgesamt 1,2 Mio. Euro in die Kinoförderung in NRW gesteckt. Mit der Kamera, dem Lichtwerk und dem Offkino wurden auch Filmtheater aus Bielefeld ausgezeichnet.