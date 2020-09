The Firebirds Burlesque Show 2021

Auch 2021 geht die Firebirds Burlesque Show wieder auf Tour!

Bad Oeynhausen. In der nunmehr siebten Staffel verbinden erneut ausgesuchte Künstlerinnen aus verschiedenen Ländern Sinnlichkeit mit Anspruch und artistischen Höchstleistungen. Wir präsentieren Miss Exotic World „Frankie Fictitious“ aus den USA, die Königin des Burlesque „Eve La Plume“ aus Italien und die sinnliche „Rita Lynch“ ebenfalls aus Italien. Verstärkt werden die Burlesquedamen durch die artistischen Höchstleistungen von „Natalie Rae Briggs“ aus den USA und unserer männlichen Verstärkung „Nikita Boutorine“ aus Deutschland. Diese wahrhaft reizenden, sündigen Damen und ein Herr treffen auf Deutschlands heißeste Rock’n’Roll Formation „The Firebirds“. Zusammen mit der international erfahrenen und charismatischen Sängerin „Ivy Paige“ aus England bieten sie musikalisch zeitlos gutes Entertainment aus Klassikern der 50s & 60s, charmanten A-Cappella-Einlagen und jazzigen Momenten.

Für Abwechslung ist also gesorgt. Außer beim Niveau, welches selbstverständlich stets erstklassig sein wird! Oder in anderen Worten: Die Firebirds Burlesque Show führt auch im Jahr 2021 fort, was in der Vergangenheit nicht nur mit großer Begeisterung aufgenommen wurde, sondern das Event in über 150 Aufführungen zum größten und erfolgreichsten seiner Art in Deutschland gemacht hat!

Donnerstag, 25.03.2021 – 19:30 Uhr; Theater im Park (Bad Oeynhausen)

Karten an allen örtlich bekannten Vorverkaufsstellen und Konzertkassen!

Weitere Tickets und Informationen unter: www.paulis.de

Karten gibt es ab € 29,-!

Video: https://www.youtube.com/watch?v=GtOw-f21jvk