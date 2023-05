1986zig auf dem Bielefelder Jahnplatz

Zweiter Top-Act für den Leineweber-Markt steht fest: 1986zig am 18. Mai auf der Sparkassen-Bühne

Bielefeld. Vom 17. bis 21. Mai 2023 feiern die Menschen aus Bielefeld und Ostwestfalen-Lippe wieder an fünf Tagen den Leineweber-Markt. Die Bühne für die Konzertabende am Mittwoch und Donnerstag – traditionell die Höhepunkte des Stadtfestes – wird auf dem Jahnplatz stehen, nicht auf dem Kesselbrink wie im letzten Jahr. Sponsor der Bühne ist auch in diesem Jahr die Sparkasse Bielefeld.

Veranstalterin Bielefeld Marketing verrät den zweiten Headliner: 1986zig spielt am Donnerstag, 18. Mai, 20.30 Uhr, auf der Sparkassen-Bühne auf dem Jahnplatz.

Sänger hinter schwarzer Sturmhaube

Mit seinem sofort wiedererkennbaren Signature-Mix aus organischen Instrumenten, modernen Beats und einzigartigen Vocals begeistert 1986zig mittlerweile 1,7 Millionen Spotify-Hörerinnen und -Hörer sowie Hunderttausende Follower auf den sozialen Medien. 1986zig ist einer der aufregendsten deutschen Pop-Newcomer, der gleichzeitig auch im Deutsch-Rap-Lager eine enorme Street-Credibility genießt. Das wird er auch am 18. Mai 2023 auf den Sparkassen-Bühne beim Bielefelder Leineweber-Markt wieder unter Beweis stellen.

„Die Sparkasse Bielefeld macht mit ihrem Engagement die musikalischen Höhepunkte des Leineweber-Marktes erst möglich, und dafür sind wir dankbar“, sagt Martin Knabenreich, Geschäftsführer der Bielefeld Marketing GmbH, und Katharina Schilberg, Projektleiterin bei der Bielefeld Marketing GmbH, ergänzt: „Mit 1986zig konnten wir einen weiteren erstklassigen Top-Act für die Sparkassen-Bühne auf dem Jahnplatz gewinnen.“

Nicht nur 1986zig wird auf dem Jahnplatz auftreten. Als weiteren Top-Act hat Bielefeld Marketing bereits im April Alice Merton angekündigt. Die Sängerin steht am Mittwoch, 17. Mai, 21.30 Uhr, auf der Sparkassen-Bühne.

„Für uns ist die Unterstützung des Leineweber-Marktes eine gute Tradition“, sagt Christoph Kaleschke, Leiter der Unternehmenskommunikation der Sparkasse Bielefeld. „Wir sind von Beginn an dabei. Und wir freuen uns auch in diesem Jahr auf Musik der Extraklasse und tolle Bands auf der Sparkassen-Bühne auf dem Jahnplatz. Gute Stimmung und eine super Atmosphäre sind dabei garantiert!“

Leineweber-Programm ist online

An zehn Orten mit sechs Bühnen verwandelt sich die Bielefelder Innenstadt zur einzigen Open-Air-Bühne mit Live-Musik, Rummel und Gastronomie-Angeboten. In der Bielefelder Altstadt treten Musiker, Bands, Kleinkünstler und Kultur-Acts auf Bühnen und Plätzen auf. Bielefeld Marketing informiert online und tagesaktuell über Programm, Termine, Veranstaltungsorte und Straßensperrungen beim Bielefelder Leineweber-Markt 2023.

Weitere Sponsoren des Leineweber-Marktes 2023 sind: Kaufmannschaft Altstadt, Bankverein Werther, BGW, Christinen, Schröder Teams Automobile.