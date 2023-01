19.05.2023 Perfekte Hommage an ein großes Pop-Trio | Bad Oeynhausen

Die Band „Night Fever” kommt mit ihrer Tribute-Show „The Very Best Of The Bee Gees“ ins Theater im Park

Sie gilt als eine besten Tribute-Bands überhaupt, wenn es gilt, die Musik einer der beliebtesten Pop-Bands aller Zeiten wieder aufleben zu lassen: „Night Fever“ mit ihrer Show „The Very Best Of The Bee Gees“. In Bad Oeynhausen gehört die Cover-Band seit den Parklichtern 2019 zu den absoluten Publikumslieblingen. Am Freitag, 12. Mai, tritt sie mit Welthits wie „Stayin‘ Alive“, „Massachusetts“ oder „How Deep Is Your Love“ um 19.30 Uhr im Theater im Park auf.

Unzählige Nummer-Eins-Hits und weit mehr 200 Millionen verkaufter Tonträger machten die Bee Gees zur Legende. Mit ihrem Falsettgesang und pulsierenden Beats prägten sie die Disco-Ära wie kaum eine andere Band. Doch nach dem Tod von Maurice Gibb 2003 und Robin Gibb 2012 wird es leider nie mehr Konzerte dieses genialen Brüdertrios geben, das Popgeschichte schrieb.

Doch für Fans gibt es Trost: „Night Fever – The Very Best Of The Bee Gees“, seit 2007 auf Bühnen zu sehen, kommt dem Original extrem nah. Die Konzerte stehen in dem Ruf, eine der authentischsten Bee-Gees-Tribute-Shows weltweit zu sein. Die Band spielt die Hits der Vorbilder so perfekt wie möglich und verleiht der Show dabei trotzdem eine eigene Note.

Insgesamt drei Shows hat die Tribute-Band im Repertoire: Basierend auf dem legendären „One Night Only“-Konzert, das die Bee Gees 1997 in Las Vegas gaben, entwickelte sie das Programm „Nights On Broadway“, mit dem sie internationale Erfolge feierte. Auf der Sommerbühne 2021 trat die Band mit ihrer „Acoustic Show“ unplugged in Bad Oeynhausen auf. Und beim Mai-Konzert im Theater im Park wird das sechsköpfige Ensemble seine „Classic Show“ spielen. Begleitet von einer imposanten Lichtshow werden alle großen Hits der Bee Gees zu hören sein – von „Tragedy“ über „Too Much Heaven“ bis zu „You Win Again“.

Die Tickets können online gebucht werden unter staatsbad-oeynhausen.de oder sind in der Tourist Information (Tel. 05731 13-00, geöffnet montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr und samstags von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr) sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Abendkasse ist ab einer Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet. Weitere Informationen finden sich unter https://www.staatsbad-oeynhausen.de/startseite