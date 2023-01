18.01.2023 Mitreißende irische Lebenslust | Bad Oeynhausen

Die Tanzshow „Celtic Rhythms direct from Ireland“ kommt ins Theater im Park

Es soll ein irischer Abend voller Lebenslust, rhythmischer Dynamik, tänzerischer Ausdruckskraft und traumhaft schönen keltischen Melodien werden: Am Mittwoch, 18. Januar, um 19.30 Uhr heißt es auf der Bühne im Theater im Park: „Celtic Rhythms direct from Ireland“. Das Publikum darf sich auf eines der besten Tanzensembles der grünen Insel freuen.

Mehr als 100.000 Besucher haben sich bei 250 Shows in Deutschland bereits von dieser Irish Dance Show begeistern lassen. Nach pandemiebedingter Pause präsentiert sich das von Startänzer und Ensemble-Chef Andrew Vickers choreographierte Programm in einer aktualisierten Version – mit einerseits liebgewonnenen Traditionals und altbekannten Tänzen, aber auch neuen Musikstücken, Tänzen und einer neu konzipierten Lichtshow.

„Celtic Rhythms“ verbindet rasante und temporeiche Stepptänze und eine kraftvolle Performance mit stürmischer und begeisternder Irish Folk Music. Authentische jahrhundertealte Tradition trifft bei dieser Show auf eine moderne und kreative Tanzperformance, die sich durch vollendete Körperbeherrschung und atemberaubende Schnelligkeit auszeichnet. Der Bühnenboden bebt, wenn unzählige Füße in perfekter Synchronität im Wechsel mit donnernden Trommeln die Zuschauer geradezu hypnotisieren. Die Darbietung setzt ganz auf die Virtuosität und Spitzenleistung seiner Ausnahmetänzer und Musiker. Es gibt keinerlei Playback in dieser Show.

Die meisten Mitglieder der original irischen Live-Band, die auf der Bühne immer wieder mit solistischen Einlagen glänzen, studieren in Limerick irische Musik; die dortige Universität ist die einzige weltweit, an der man sich in diesem spezielle Musikgenre ausbilden lassen kann.

Die Tickets können online gebucht werden unter staatsbad-oeynhausen.de oder sind in der Tourist Information (Tel. 05731 13-00, geöffnet montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr und samstags von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr) sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Abendkasse ist ab einer Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet. Weitere Informationen finden sich unter https://www.staatsbad-oeynhausen.de/startseite