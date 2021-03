Geöffnete Kundenzentren: Wartezeiten nicht ausgeschlossen

Bielefeld. Auch die Stadtwerke Bielefeld Gruppe darf aufgrund der von Bund und Ländern vorgenommenen Lockerungen wieder Kunden in ihren Kundenzentren Jahnplatz Nr. 5 und Historische Turbinenhalle (Schildescher Straße) empfangen. Seit Donnerstag, 11. März, ist das sogar ohne vorherige Terminbuchung möglich. Allerdings weisen die Stadtwerke daraufhin, dass gemäß der Coronaschutzverordnung nur drei Kunden gleichzeitig in einem Kundenzentrum beraten werden dürfen. Besucher müssen sich also womöglich auf Wartezeiten einstellen.

Sowohl in einem Wartebereich, als auch im Kundenzentrum gelten die vorgegebenen Corona-Regeln wie das Tragen einer FFP2- oder OP-Maske sowie der erforderliche Mindestabstand zu anderen Kunden und Mitarbeitern.

Natürlich ist es weiterhin möglich, dass Kunden ihre Anliegen per Telefon unter der Nummer 0521-51 43 91 oder per E-Mail an kundenservice@stadtwerke-bielefeld.de klären können.

Das Kundenzentrum Jahnplatz Nr. 5 hat von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Durch die aktuellen Baumaßnahmen am Jahnplatz kann ein barrierefreier Zugang momentan nicht gewährleistet werden. Die Historische Turbinenhalle öffnet montags bis mittwochs von 8.30 bis 16 Uhr, am Donnerstag von 8.30 bis 18 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 13 Uhr.