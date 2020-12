Göttingen leuchtet: Weihnachtsatmosphäre in der Innenstadt und Online

Göttingen(Tourismus). In Göttingen kommt auch ohne klassischen Weihnachtsmarkt festliche Stimmung auf. Die Innenstadt ist geschmückt und weihnachtliche Verkaufsstände bringen feierlichen Flair in die City. Göttingen Tourismus und Marketing begleitet die Adventszeit mit der Marke „Mein Göttingen“ auf Facebook, Instagram und im Mein Göttingen Magazin. Nutzer*innen können bei der Aktion #göttingenleuchtet mitmachen und ihre Fotos teilen.

Weihnachtsatmosphäre online: Social-Media-Aktion #göttingenleuchtet: Mein Göttingen sammelt auf Facebook, Instagram und im Mein Göttingen Magazin weihnachtliche Impressionen. Nutzer*innen sind eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen und ihre schönsten Fotos von weihnachtlichen Lichtern an die Redaktion von Mein Göttingen zu senden. Das kann sowohl der Weihnachtsschmuck aus der Stadt sein, als auch die festliche Dekoration zuhause. Auf Instagram sammelt Mein Göttingen die Bilder unter dem Hashtag #göttingenleuchtet. Die schönsten Fotos werden im Mein Göttingen Magazin unter mein-goettingen.de/goettingen-leuchtet veröffentlicht.

Festliche Stimmung auch ohne Weihnachtsmarkt: Einige Buden und Verkaufsstände, die unter anderem Mandeln oder Kunsthandwerk anbieten, stehen mit genügend Abstand zueinander auf dem Marktplatz und in den Seitenstraßen der Innenstadt verteilt. Auch der große Adventskalender erstrahlt wie jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit an der Fassade der Göttinger Stadtbibliothek im Thomas-Buergenthal-Haus.

Weihnachtseinkäufe in der geschmückten Altstadt: Lichterketten in den Seitenstraßen und die beiden großen Weihnachtsbäume vor dem Alten Rathaus und auf dem Wilhelmsplatz sorgen für weihnachtlichen Lichterglanz. Auch die Einzelhändler*innen haben ihre Geschäfte weihnachtlich dekoriert und laden zum Advents-Shopping ein. An den Adventssonnabenden gibt es einen kostenlosen Bus-Shuttle vom Schützenplatz in die Innenstadt, der im 10-Minuten-Takt fährt.

Göttingen sagt Danke: Zur weihnachtlichen Atmosphäre trägt die Aktion “Göttingen sagt Danke” von Pro City bei. Noch bis zum 11.01.2021 können Besucher*innen der Innenstadt ihre Dankesbotschaften am großen Pro-City-Dankesstern anbringen oder auf Instagram unter #göttingensagtdanke teilen.