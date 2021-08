11 Kandidatinnen und Kandidaten zugelassen

Kreis Gütersloh. Elf Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich bei der Bundestagswahl am 26. September um das Direktmandat im Wahlkreis 131 Gütersloh I. So das Ergebnis des Kreiswahlausschusses, der unter dem Vorsitz der stellvertretenden Kreiswahlleiterin, Kreisdirektorin Susanne Koch, am Freitag über die Zulassung der eingereichten Kreiswahlvorschläge zu entscheiden hatte.

Für die Wahl zum Deutschen Bundestag im Wahlkreis 131 Gütersloh I (Kreisgebiet ohne Schloß Holte-Stukenbrock und Werther/Westf.) hatten in den vergangenen Monaten neun Parteien, eine Einzelbewerberin und ein Einzelbewerber die notwendigen Wahlvorschlagsunterlagen fristgerecht bis zum 19. Juli eingereicht. Die neu antretenden Parteien und die Einzelbewerber hatten unter anderem auch 50 Unterstützungsunterschriften beizubringen.

Der Kreiswahlausschuss hatte nach Einsichtnahme in die eingereichten Unterlagen und deren Prüfung keine Mühe, die Wahlvorschläge zuzulassen. Auf der linken Seite des Stimmzettels (Erststimme) für den Wahlkreis 131 werden daher sieben Männer und vier Frauen stehen: Ralph Brinkhaus (CDU), Steuerberater und Mitglied des Bundestages aus Gütersloh, Elvan Korkmaz-Emre (SPD), Diplom-Verwaltungswirtin aus Gütersloh, Patrick Büker (FDP), Steuerberater aus Rheda-Wiedenbrück, Axel Nußbaum (AfD), Handelsvertreter aus Gütersloh, Sebastian Stölting (GRÜNE), Strategieberater aus Bielefeld, Camila Cirlini (DIE LINKE), Kaufmännische Angestellte aus Gütersloh, Ann-Kathrin Hanneforth (Die PARTEI), Pharmazeutisch-technische Assistentin aus Steinhagen, Kai Funke (FREIE WÄHLER), Fachangestellter für Bäderbetriebe aus Steinhagen, René Markmann (dieBasis), Fachinformatiker für Systemintegration aus Gütersloh, Werner Martinschledde (Einzelbewerber mit dem Kennwort „Alle in EU“), Holzbildhauermeister, Landwirt, Händler und Angestellter im öffentlichen Dienst aus Rietberg sowie Anna Zajonc (Einzelbewerberin mit dem Kennwort „Internationalistisches Bündnis“), Angestellte aus Gelsenkirchen.