Rollendes Wahllokal – Der Europawaggon der Landeseisenbahn Lippe öffnet in Farmbeck für die U16-Kommunalwahl

U16-Wahl in Dörentrup am 4. September – Jugendwaggon in Farmbeck wird zum Wahllokal

Dörentrup. In den letzten Tagen sind in vielen Dörentruper Haushalten erneut Wahlbenachichtigungen eingetroffen. Und das hat durchaus seine Richtigkeit. Denn diese richten sich speziell an den 10 – 15 jährigen Nachwuchs. Die Dörentruper Jugendarbeit (DöJu – Jugendarbeit der ev. Kirchen) und die Initiative Jugend unter Dampf haben zur U16-Kommunalwahl eingeladen, die am 4. September zwischen 15 und 18 Uhr im Jugendwaggon in Farmbeck stattfindet. „In Dörentrup haben wir viele junge Menschen, die sich für Politik interessieren und mitgestalten wollen. Das fördern wir natürlich gerne mit politischen Gesprächsrunden, Podiumsdiskussionen mit den Bürgermeisterkandidaten und jetzt mit der Teilnahme an der vom Landesjugendring NRW initiierten U16-Wahl“, erläutert Johanna Müller von DöJu.

Wahlzettel und Wahlurne wie bei den „Großen“

Bürgermeister Friedrich Ehlert wird um 15 Uhr die Veranstaltung eröffnen. Politikerinnen und Politiker stehen Rede und Antwort. Zudem gibt es ein kleines Unterhaltungsprogramm. Um 18 Uhr wird dann direkt ausgezählt und das Ergebnis online gestellt. „Mit unserem Demokratie-Express und dem Europawaggon setzen wir uns für Selbstverantwortung und Mitgestaltung ein. Wählen gehört dazu“, sieht Jochen Brunsiek von Jugend unter Dampf auch die Eltern in der Pflicht, die Kinder und Jugendlichen dabei zu unterstützen, sich einzubringen. Letztes Jahr fand erstmals die U18-Europawahl in Farmbeck statt. „Bei der Wahl gibt es Wahlzettel wie bei den Großen. Und eine original Dörentruper Wahlurne“, fügt Jochen Brunsiek noch hinzu.

Politik verstehen lernen

Die U16-Wahl möchte darauf aufmerksam machen, dass junge Menschen in der Lage sind, sich eine eigene Meinung zu bilden. Auch wenn sie noch nicht „offiziell“ wählen dürfen, ist es wichtig, dass Politiker_innen sich für ihre Interessen einsetzen und interessieren. Die U16-Wahl ist ein guter Anlass, um gemeinsam über politische Inhalte und Programme ins Gespräch zu kommen. Hier sollen Kinder und Jugendliche dabei unterstützt werden, Politik zu verstehen, Unterschiede in den Parteiprogrammen zu erkennen und Wahlversprechen von Politiker_innen zu hinterfragen.

