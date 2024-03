Сказочное приключение

Führung durch das Märchenmuseum auf russisch – für Freunde der russischen Sprache

Bad Oeynhausen. Am Samstag, den 16. März um 16 Uhr, führt Geschichtenerzählerin Katharina Birjukow durch die Ausstellung des Märchenmuseum Bad Oeynhausen in russischer Sprache. Sie zeigt die schönsten Stücke – von den Märchenminiaturen bis zu den verschiedenen Darstellungen der Figur Frau Holle. Sie erklärt, wie Märchen entstanden sind und warum es sie überall auf der Welt gibt. Dazu erzählt sie spannende Geschichten – aus Deutschland, aus Korea und dem russischen Sprachraum. Die Gäste folgen einer Abenteuerreise, testen ihr Wissen an der Leporello-Wand und erfahren, dass es heilendes Wasser nicht nur im Märchenbrunnen, sondern auch in Bad Oeynhausen gibt.

Die Führung richtet sich an Erwachsene und Kinder gleichermaßen.

Eintritt: 6 Euro, ermäßigt: 4 Euro

www.badoeynhausen.de

Märchenmuseum Bad Oeynhausen

Am Kurpark 3 – 32545 Bad Oeynhausen