Zweites Wochenende im Kulturgarten am Schloss

Paderborn. Vom 14. bis zum 16. August 2020 verwandelt sich die Lindenallee neben dem Neuhäuser Schloss zum zweiten Mal in den Kulturgarten am Schloss. Im Rahmen des Paderborner Kultursommers 2020 haben die Schlosspark und Lippesee Gesellschaft zusammen mit der Paderborner Agentur Lautstrom dort ein Programm zusammengestellt, bei dem die ganze Familie Spaß haben kann. Dabei wird aus Corona-Auflagen mit Abstand eine lauschige Gartenatmosphäre, die Kultur mit jeweils 150 Plätzen endlich auch wieder zum Live-Genuss macht. Die Karten sind zum Preis von 5 Euro online und an den Vorverkaufsstellen erhältlich.

New-Orleans-Jazz in Originalform

Mit The Sazerac Swingers lässt sich am Freitagabend (14. August 2020, 20 Uhr) musikalisch in die amerikanischen Südstaaten reisen. Musikalischer Reiseleiter ist eine der besten europäischen Bands, die den aktuellen, jungen New-Orleans-Jazz so spielen, wie er tatsächlich heutzutage in seiner Geburtsstadt zu erleben ist. Kein Retro, kein Vintage, kein Revival, sondern ein eigener Sound, eine beeindruckende Energie und Präsenz elektrisieren die Massen und liefern eine Show, die ihresgleichen sucht. The Sazerac Swingers, benannt nach dem offiziellen Getränk der Stadt New Orleans, dem seit 1804 bekannten „Sazerac Cocktail“, machen jedes Konzert zur unvergesslichen Party auf musikalisch allerhöchstem Niveau.

Power-Drumming für die ganze Familie

Wer in letzter Zeit zu wenig Bewegung hatte und ohnehin Musikmachen mindestens so gut findet, wie Musikhören – dem wird am Samstagnachmittag (15.08.2020, 14 Uhr) geholfen: Drumbob stellt jedem Gast Trommeln und Sticks zur Verfügung, und dann heißt es: gemeinsam Trommeln. Vorkenntnisse muss niemand haben. Rudelsingen war gestern, jetzt ist Trommeln im Kollektiv angesagt. „Nach eineinhalb Stunden Power-Drumming werden alle platt sein, aber mit einem Grinsen im Gesicht den Platz verlassen,“ verspricht Drumbob. Ein Erlebnis für die ganze Familie.

Alles wird gut mit Simon und Jan

Musikkabarett von der ruhigen, saukomischen Sorte hat am Samstagabend (15.08.2020, 20 Uhr) den Kulturgarten voll im Griff, wenn Simon und Jan mit ihrem aktuellen Programm „Alles wird gut“ auftreten. „Einatmen. Ausatmen. Aaaaah, tut das gut! Wir finden langsam unsere innere Ruhe und dann machen wir gemeinsam kaputt, was uns kaputt macht“, heißt es in ihrer Programmankündigung. Kaum einer hat in den vergangenen Jahren so viele Preise abgeräumt wie das Liedermacherduo aus Oldenburg. Ob Folk, HipHop, Metal oder wunderschöne melancholische Balladen. Alberne Einzeiler stehen neben epischen Hymnen.

Jules Bunte Bühne – Magie, Musik und mehr

Die Paderborner Music Session am Sonntagabend ist bereits komplett ausverkauft, aber für das Nachmittagsprogramm mit einer neuen Ausgabe von Jules Bunter Bühne (16.08.2020, 14 Uhr) kann man sich noch Stühle oder Liegestühle sichern. Mit einer Mischung aus Musik, Kleinkunst und Talk unterhält das Programm die ganze Familie. Moderatorin Julia Ures talked mit Künstlern aus der Region und präsentiert vor allem ihren kreativen Output der letzten Monate. Ein Programm voller Premieren. Als Gäste auf der Bühne sind an diesem Sonntag unter anderem dabei: die Millennium Tanzschule der Let’s-Dance-Stars Erich Klann und Oana Nechit, Magier und Mentalist David Wedegärtner und Singer-Songwriter PHIL.

Weitere Informationen zum Programm, zu den Corona-Schutzmaßnahmen und zum Vorverkauf unter www.paderborn.de/kultursommer.