Wieder Führungen auf der Sparrenburg

Bielefeld. Am Bielefelder Wahrzeichen kann Bielefeld Marketing wieder die Angebote für Besucher erweitern. Seit Donnerstag, 2. Juli, hat das Besucher-Informationszentrum von donnerstags bis sonntags geöffnet (10 bis 18 Uhr). Das gleiche gilt an Feiertagen. Auch die Führungen durch die unterirdischen Kasematten werden an diesen Tagen wieder angeboten.

Da die Touren wegen der Abstandsregelungen mit weniger Personen als sonst stattfinden (höchstens neun Personen), sind die Tickets oft schnell ausverkauft. Man sollte daher besser vor dem Besuch online Plätze buchen unter: www.sparrenburg.info

Der Turm der Burg bleibt vorerst weiter für die Öffentlichkeit geschlossen. Im engen Treppenhaus könnten die Abstandsregelungen nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand kontrolliert werden.

Bielefeld Marketing organisiert außerdem in den Sommerferien an der Sparrenburg mehrmals pro Woche Konzerte, Lesungen, Kinderangebote, Yoga und Sport. Die „Burgsommer“-Termine finden auf der Wiese hinter der Festung statt. Termine und Tickets unter: www.bielefeld.jetzt/burgsommer