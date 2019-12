Wichtige Personalentscheidungen im Bürener Rathaus

Büren. Die Stadt Büren kann mit Ralf Schmidt und Christian Carl zwei neue Mitarbeiter in verantwortlicher Position begrüßen: Ralf Schmidt heißt der neue Abteilungsleiter für Infrastruktur. Der aus Niederntudorf stammende Diplom-Ingenieur hat sich im Bürener Rat vorgestellt und wurde zum neuen Abteilungsleiter bestellt. Der neue Mann im Bürener Führungsteam ist gelernter Abwassermeister und hat später ein Ingenieursstudium an der Hochschule OWL in Höxter als Umweltingenieur abgeschlossen. Seit 2016 verantwortet er als Regionalleiter den Bereich der abwassertechnischen Anlagen der Holsteiner Wasser GmbH. Zugleich leitet er in dieser Position in Schleswig-Holsterin zwei Tochtergesellschaften als Prokurist. Seine Tätigkeit als Abteilungsleiter für den Gesamtbereich Infrastruktur wird er ab dem 1. April 2020 in Büren aufnehmen.

Christian Carl verstärkt bereits seit dem 1. November als kaufmännischer Leiter für das Wasser- und das Abwasserwerk das Team der Stadt Büren. Nach einer Verwaltungsausbildung arbeitete der Leiberger bis 2011 in verschiedensten Abteilungen der Stadt Bad Wünnenberg. Von 2011 bis 2015 führte er die bkaufmännischen Bereiche der Eigenbetriebe der Stadt Bad Wünnenberg und war dort auch zuständig für die kommunalen Versicherungen und das Gebäudemanagement. Seit 2015 engagierte sich der Familienvater als Leiter des Rechnungswesens bei den Stadtwerken der Stadt Marsberg. „Mit über 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört die Stadt Büren zu den größten Unternehmen im Stadtgebiet. Sie begleiten die Bürgerinnen und Bürger durch fast alle Lebensbereiche – mit ganz verschiedenen Dienstleistungen direkt oder indirekt und sichern damit auch Lebensqualität in der heimischen Region. Ich freue mich, dass wir mit Ralf Schmidt und Christian Carl zwei kompetente Kollegen für wichtige Arbeitsbereiche in unserer Stadtverwaltung gewinnen konnten“, betont Bürgermeister Burkhard Schwuchow.