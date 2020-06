Weberei mit corona-tauglichen Raumangeboten

Tagen, Proben und Diskutieren im Bürgerkiez

Gütersloh. Auch wenn die Lockerungen derzeit immer weitere Möglichkeiten bieten, um mehrere Menschen zusammenzubringen, so ist Abstand immer noch das Gebot Nummer Eins der Stunde. Das Gütersloher Kulturzentrum Weberei hat daher unter Maßgabe der aktuellen Vorgaben einen Tagungssaal sowie einen Probe- und Musizierraum für seine Nutzer hergerichtet. In dem Tagungssaal können etwa 40 Personen in ausreichendem Abstand an Einzeltischen debattieren, tagen oder diskutieren. Zudem können Bands, Chöre und Musiker den Bühnenraum im Obergeschoss des Bürgerzentrums nutzen, um auch in Zeiten ohne viele Auftritte zu proben, auszuprobieren oder einfach gemeinsam zu musizieren.

Auch wenn die Weberei, die sich größtenteils aus selbst erwirtschafteten Mitteln aus dem Party- und Firmenveranstaltungsbereich finanziert, derzeit kaum Eigenmittel generieren kann, wurden diese beide Treffpunkte im Bürgerkiez von den engagierten Kiezkollegen eingerichtet. Alle Anfragen und Wünsche lassen sich derzeit leider noch nicht umsetzen, doch ein Teil der Weberei-Nutzer kann so erste Gruppenaktivitäten wieder aufnehmen. Die Gesundheit von Gästen und Mitarbeitern steht im Bürgerkiez an erster Stelle. Mietanfragen können an info@die-weberei.de gestellt werden.