Paderborn. Am 10. Juli findet von 14 bis 18 Uhr an der Universität Paderborn im Hörsaal O1 eine öffentliche Informations- und Diskussionsveranstaltung zum Thema „Was bedroht die demokratische Gesellschaft heute?“ statt. Interessierte sind herzlich eingeladen. Durch die Veranstaltung soll die öffentliche Diskussion zu wichtigen aktuellen politischen Entwicklungen aufgenommen werden. So soll sie im Vorfeld der Bundestagswahl dazu beitragen, das eigene Wahlverhalten vor dem Hintergrund aktueller politischer Debatten zu reflektieren.

Vier zentrale Themen wurden ausgewählt, die momentan die öffentliche Debatte stark bestimmen und die Politik erheblich beeinflussen: Ein Schwerpunkt liegt auf rechten Parteien, Gruppen und Stimmungen (Referent: Alexander Häusler), ein zweiter Schwerpunkt auf Populismus und Massenmedien (Referentin: Dr. Paula Diehl). Ein drittes Thema ist die Islamfeindlichkeit (Referentin: Dr. Naime Cakir). Der vierte Referent wird die Männer- und Frauenbilder in rechten Parteien analysieren (Referent: Andreas Kemper).

Alle Referenten und Referentinnen haben sich seit vielen Jahren mit diesen Themen wissenschaftlich beschäftigt. Auf die Vorträge zu den Themenschwerpunkten folgt im zweiten Teil der Veranstaltung eine Podiumsdiskussion mit den Beteiligten und dem Publikum.