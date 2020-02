Warum Urlaub in der Jugendherberge

Kaum zu glauben, die Jugendherbergsidee wird 111 Jahre jung. Bestimmt gibt es genauso viele Gründe wie Jahre des Bestehens , die für einen Aufenthalt in einer der vielseitigen Herbergen sprechen. Die elf triftigsten stellt der Landesverband Bayern im Deutschen Jugendherbergswerk vor.

München. Die letzte veröffentlichte Tourismusanalyse der Stiftung für Zukunftsfragen zeigte: Die Deutschen sind Reiseweltmeister, wobei sie die schönste Zeit im Jahr am liebsten doch im eigenen Land verbringen. Eine Urlaubsvariante – garantiert mit Überraschungen – bieten die hiesigen DJH – Jugendherbergen. Abwechslungsreiche Programme, stilvolle Zimmer mit eigenem Bad oder der nachhaltige Gedanke– viele Gründe sprechen dafür, eines der rund 60 bayerischen Häuser als Alternative zum Hotel, zur Ferienwohnung oder zum Campingurlaub zu buchen – und das nicht nur als Jugend – oder Schulgruppe. Abenteuer Gemeinschaft Die Idee, mit der Richard Schirrmann vor 111 Jahren startete, ist heute immer noch allgegenwärtig: Junge Menschen sollen unabhängig von Herkunft und Geldbeutel die Welt entdecken und dabei vor allem Gemeinschaft erleben. Die Jugendherbergen bieten beste Voraussetzungen, um andere Menschen kennenzulernen und neue Bekanntschaften zu schließen.

Gemütliche Gemeinschaftsräume und offene Sitzgruppen, universelle Räumlichkeiten für gemeinsames Basteln, Toben oder Sport sowie ein breites Kursangebot bringen Menschen mit gemeinsamen Interessen zusammen. Kaum wiederzuerkennen – neue Kategorien, mehr Transparenz Wer zum ersten Mal die Jugendherbergen in Nürnberg , Lindau oder in Garmisch die moun10 Jugendherberge besucht, wird sich wie im Hotel fühlen. Bar, Fitnessgeräte oder Sauna gehören manchmal genauso zur Ausstattung wie Einzel-, Zweibett- oder Familienzimmer, jedes mit eigenem Bad . Dabei geht es stilvoll bis stylisch zu moderne Farben verteilen sich auf helle Räumlichkeiten und Komfort trifft auf praktische Elemente. Dabei wird die Grundidee von Gemeinschaft und Bildung im Design stets fortge führt. Diese hochwertigen Häuser sind zur besseren Orientierung mit dem Prädikat „ Top “gekennzeichnet . Zwei weitere Kategorien sind „Standard“ und „ Classic“. „Wert“ -voll urlauben – nachhaltig und mit sozialer Verantwortung

Die grundlegenden Werte der Völkerverständigung, Toleranz und Weltoffenheit, die die Jugendherbergen von Beginn an trans portieren, gehen heute einher mit nachhaltigen Bemühungen und sozialer Verantwortung. Unter anderem halten immer mehr Bio -Komponenten bei den Mahlzeiten Einzug – ab März 2020 weitere sechs beim Frühstück. Zudem wird zunehmend Wert auf vegetarische Gerichte gelegt.

Es wird zu 100 % regenerativer Strom verbraucht, und Gäste können bei der Online – Buchung eine „ klimaneutrale Übernachtung“ wählen. Auch

übernehmen die Jugendherbergen in vielen Bereichen die Verantwortung für andere Menschen: Zum Beispiel beschäftigt die Integrations -Jugendherberge Bayreuth auch Mitarbeiter mit Beeinträchtigungen. Kunterbunte Programmvielfalt Ob Sport, Kultur, Wissenschaft, soziale Kompetenzen oder Naturerlebnisse – die bayerischen Jugendherbergen bieten unzählige Programme mit unterschiedlichem Fokus. Ein Surfkurs am Bodensee, ein Do – It – Yourself -Dirndlnähkurs oder ein Bergtrekking – Paket in den Allgäuer Alpen. Nirgends ist es einfach er oder kostengünstiger, die eigenen Interessen mit Urlaubsgefühl und neuen Bekanntschaften zu verbinden . Die Dauer der Angebote reicht von wenigen Tagen bis hin zu einer Woche. Mit dem breiten Repertoire an Kursen und Arrangements werden die Jugendherbergen ihrem Bildungsauftrag gerecht, der in der Vereinssatzung verankert ist. Urlaub für alle In welcher Jugendherberge finde ich mich als Blinder zurecht?

Sind die Räume barrierefrei gestaltet und gibt es einen Aufzug? Gäste mit körperlichen oder kognitiven Beeinträchtigungen finden in den bayerischen Jugendherbergen beste Bedingungen für einen unkomplizierten und angenehmen Aufenthalt. Von Anfang an beteiligte sich der Landesverband am Projekt „Reisen für alle“. Die Ausstattungen für mobilitäts-oder aktivitätseingeschränkte Personen in den Jugendherbergen wurden von externen

Gutachtern offiziell dokumentiert und sind heute transparent kenntlich gemacht. Damit stehen den Gästen bereits im Vorfeld verlässliche und geprüfte Informationen über die Zugänglichkeit der Jugendherbergen entlang der gesamten Servicekette zur Verfügung, die eine einfache Planung garantieren. Prädikat „Besonders für Familien geeignet“ Gerade als Familie hat man besondere Bedürfnisse im Urlaub.

Das Zimmer soll so groß sein, dass alle darin Platz finden. Die Unterkunft ist im besten Fall so ausgestattet, dass man nicht mit einem Kleinbus voller Kuscheltiere, Kinderstühle oder Wickelauflagen anreisen muss. Und die Kinder sollten auch mal etwas lauter sein dürfen. Vor allem in den ausgezeichneten Häusern sind alle diese Kriterien erfüllt – noch dazu warten ausgewiesene Kinderspielbereiche im und am Haus, ein Aufenthaltsraum für Familien und familiengeeignete Programmangebote. Zertifizierte Jugendherbergen sind zum Beispiel Kreuth am Tegernsee, Berchtesgaden o der Saldenburg . Kinder unter sechs Jahren übernachten und essen übrigens kostenlos. Von wegen teure Städtetrips Jeder kennt es, ein City Trip leert die Urlaubskasse recht rasant – hier eine Latte Macchiato , da der Eintritt ins Museum und noch dazu die Fahrpreise, um von A nach B zu kommen. Wer in einer Jugendherberge unterkommt, kann zumindest bei der Unterkunft kräftig sparen – liegen ja zudem die Hotelpreise in den Städten über dem Durchschnitt. Noch dazu gibt es spezielle City – Arrangements, die verschiedene Leistungen umfassen und als Paket weitere

Sparmöglichkeiten bieten , zum Beispiel „Münchner Gschichten“, Stadtführungen und Museen“ in Augsburg oder „Nürnberg kompakt“. Wer die Wahl hat…. Ursprüngliches Ziel des Gründers war es, ein fußläufiges Netz an Herbergen zu schaffen.

Auch wenn diese Dichte heute so nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, so ist die Auswahl an Häusern doch riesig: Nahezu 60 verschiedene Unterkünfte empfangen ihre Gäste im Freistaat – in mitten der Städt e, in herrlicher Natur direkt am Wasser oder umgeben von einer imposanten Bergwelt, in modernen oder historischen Gebäuden genauso wie in Schlössern oder Burgen. Außerdem gibt es spezielle Prädikate, die einzelne Jugendherbergen für besondere Bedürfnisse ausweisen: Tagungs – und Seminargruppen, Familien, Musik – oder Sportgruppen finden auf der Website die passenden Angebote auf einen Blick . Abenteuerspielplatz für Groß und Klein Kaum eine Unterkunft kann mit dem Freizeitangebot der meisten aller Jugendherbergen mithalten , die sich entweder in den Häusern selbst oder in unmittelbarer Nähe befinden. Eigene Boulderräume, Kletterwände und Hochseilgärten oder nah gelegene Kletterhallen machen vielerorts die „Kraxler“ glücklich. Genauso stehen oft Fußball – oder Volleyballplätze, Bogenschießanlagen, Großfeldtrampolins , ein Pool oder Slacklines für Bewegungsspaß unter Freunden bereit. Besondere Angebote sind zum Beispiel in Bad Tölz ein Aktiv – Parcours für Sport -Kinesiologie – Training , ein Escape Room in Dinkelsbühl oder eine 14 Meter hohe Kletterwand in der Jugendherberge Oberammergau. Ferienfreizeiten – Entlastung für Eltern, Spaß für Kinder Vergleicht man die Gesamtdauer der Schulferien in einem Jahr mit dem gängigen Urlaubsanspruch eines Arbeitnehmer s, ergeben sich 14 Wochen versus sechs Wochen.