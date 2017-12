Von Nachtsanggeläut und Spekulatius: Weihnachtsrundgänge

Weihnachtsrundgänge mit den Stadtführerinnen Brunhilde Kohls und Barbara Weidler



Gütersloh. Wenn der Weihnachtsmarkt die Adventszeit einläutet, dann ist es wieder Zeit für die beliebten Weihnachtsrundgänge. Die weihnachtlichen Spaziergänge durch Gütersloh finden am 9.12. und am 16.12. statt. Wer wissen möchte, wie in Gütersloh zu preußischer Zeit Weihnachten gefeiert wurde oder warum Spekulatius von der Dalke über den Atlantik nach Amerika verschifft wurden, ist bei diesem Rundgang genau richtig. Auch die Ursprünge weihnachtlicher Musiktraditionen, wie das Turmblasen oder das deutschlandweit einzigartige Nachtsanggeläut, kommen zur Sprache. Der Weihnachts-Rundgang am 9.12. wird von Brunhilde Kohls geleitet. Er beginnt um 15 Uhr auf der Wiese am Alten Kirchplatz und führt u.a. über die Krippe in der Martin-Luther-Kirche bis hin zum Stadtmuseum. Der Rundgang am 16.12. wird von Barbara Weidler geleitet und beginnt um 17 Uhr am Rathaus. Barbara Weidler führt vom Glockenspiel am Rathaus über das Evangelisch Stiftische Gymnasium bis zur Martin-Luther-Kirche – der ideale Ausgangspunkt für einen Bummel über den Weihnachtsmarkt. Auch er führt zu den o.a. Stationen. Tickets für 7 Euro (ermäßigt 5 Euro) gibt es im ServiceCenter der Gütersloh Marketing GmbH in der Berliner Straße 63.

Bildunterschrift: Die Weihnachtsrundgänge der Gütersloh Marketing GmbH sind die ideale Einstimmung auf die Festtage. Foto: Gütersloh Marketing