Voller Erfolg beim Tag der Selbsthilfe in Bielefeld

Selbsthilfegruppen aus der Region Bielefeld informierten am vergangenen Samstag mit vielen Aktionen über ihr umfassendes Angebot.

Bielefeld. Es war ein volles Programm, dass die 17 Selbsthilfegruppen aus der Region Bielefeld im Rahmen der NRW Selbsthilfe-Tour 2018 auf die Beine gestellt haben. Zahlreiche Interessierte und Betroffene verfolgten bei trockenem sonnigem Wetter die Talkrunden am großen Truck und informierten sich über Erkrankungen wie Krebs, Multiple Sklerose oder Alkoholsucht sowie über Unterstützungsangebote für Betroffene und deren Angehörige.

Mit einer Gesprächsrunde, moderiert von TV-Moderator Jörg Brökel, wurde die Veranstaltung pünktlich um 11 Uhr eröffnet. Die Podiumsgäste betonten, dass vom Engagement der Selbsthilfe alle Beteiligten profitierten. Gleichzeitig unterstützten Selbsthilfegruppen mit ihren ehrenamtlichen Aufgaben den sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Stadt Bielefeld. Auf reges Interesse stieß neben den Redebeiträgen auch das Show-Programm. Auftritte des Ballonkünstlers Rüdiger Paulsen, der Trommelgruppe Sambistas und dem Chor Drums Alive mit der Selbsthilfegruppe Adipositas begeisterten Groß und Klein.

„Es war eine gelungene Veranstaltung, um den Bielefelder Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, wie facettenreich die Selbsthilfelandschaft in Bielefeld ist“, resümiert Uwe Ohlrich von der Selbsthilfe-Kontaktstelle Bielefeld des Paritätischen. „Interessierte hatten die Gelegenheit, Selbsthilfe mal ganz anders kennen zu lernen“.

„Selbsthilfe bewegt in NRW“ ist ein Projekt von FAS – Fachausschuss Sucht, Gesundheitsselbsthilfe NRW, LAG Selbsthilfe NRW, KOSKON – Koordination für Selbsthilfe in NRW. Gefördert wird die NRW Selbsthilfe-Tour 2018 durch die Krankenkassen/-verbände in NRW.