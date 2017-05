Veranstaltungsmanagement ab sofort im Haus des Gastes

Kreis Lippe.Das Veranstaltungsmanagement der Lippe Tourismus & Marketing GmbH ist umgezogen. Ab sofort sind die Mitarbeiter unter der Leitung von Birgit Dabbert im Haus des Gastes, Hindenburgstraße 58 in Detmold-Hiddesen am Fuße des Hermannsdenkmals und in unmittelbarer Nähe zum Kompetenzzentrum Wandern WALK zu finden.

Das Team ist unter folgenden Telefonnummern und E-Mail-Adressen erreichbar:

Leitung Birgit Dabbert                                                    05231-62 1173                          b.dabbert@kreis-lippe.de

Annalena Schaefer                                                            05231-62 1174                          a.schaefer@kreis-lippe.de

Stella M√ľller¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 05231-62 1175¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† a.mueller@kreis-lippe.de

Lippe feiert bekanntlich gerne. Jede Region, jede Stadt und jede Gemeinde haben Ihre vielf√§ltigen, attraktiven Besonderheiten. Lippe √∂ffnet sich gerne und tauscht sich gerne aus. Bei Veranstaltungen der Kommunen, der Wirtschaft und der B√ľrger. Lippe ist gastfreundlich. Urlauber, Besucher, Kulturinteressierte ‚Äď alle sind willkommen. Denn Lippe hat viel zu bieten. So auch das Veranstaltungsteam der Lippe Tourismus & Marketing GmbH ‚Äď √ľber Ideen-Entwicklung, Konzeption, Realisierung, Planung, Organisation, Vermarktung, Durchf√ľhrung von Messen ‚Äď Kongressen, Konferenzen und Tagungen,

Veranstaltungsrecht | Leitlinien NRW Sicherheit, Kompetenz, jahrelange Erfahrung im Eventmanagement und Marketing. Damit Veranstaltungen zum gelungenen Ereignis werden.