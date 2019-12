Unsere Stadt wird 50!

Schloss – Holte Stukenbrock. Vor 50 Jahren kam es – nicht ganz freiwillig – zum denkwürdigen Zusammenschluss der damals drei Gemeinden Liemke, Stukenbrock und Sende. Auch heute gibt es noch den Zwist von damals unter den Bewohnerinnen und Bewohnern der fünf Ortsteile, aber zum Glück meist mit einem Augenzwinkern… Inzwischen ist eine Stadt zusammengewachsen, die sich sehen lassen kann. Das wollen wir kräftig mit Ihnen feiern! Hier kommt das Jubiläumsprogramm: Anfang Mai starten wir die Freiluftsaison. Dann heißt es am Sonntag, den 03.05.2020 von 12 bis 18 Uhr auf dem Pollhansplatz: Startschuss für den Funny Sunday! Erinnern Sie sich noch an Spiel ohne Grenzen? Verschiedene Mannschaften aus verschiedenen Ländern sind in außergewöhnlichen Disziplinen gegeneinander angetreten. Das machen wir auch: Teams aus mindestens 10 Personen treten gegeneinander an im Bullenreiten, Menschenkicker, übers Wasser laufen… Für die Teams winken nicht nur die Bewunderung des Publikums, tosender Applaus und jede Menge Spaß und Action, sondern auch tolle Gewinne! Allerdings: Schnell sein lohnt sich, denn es sind nur 10 bis maximal 12 Teams zugelassen. Ein Team bilden kann übrigens jeder: ob Fußballmannschaft, Kollegium, Freundeskreis oder Familie, uns sind Sie herzlich willkommen! Bitte melden Sie sich mit Teamnamen, Namen und Alter der Teammitglieder im Stadtmarketing an.

Wichtig: nicht nur für die angemeldeten Teams wird der Funny Sunday zum denkwürdigen Ereignis, auch alle anderen kommen voll auf ihre Kosten. Bei gutem Essen und leckeren Getränken, bei Musik und Moderation, beim Selbst-Mitmachen auf den über 10 Stationen… Der Pollhansplatz wird am 03. Mai auf jeden Fall zum angesagtesten Ort der Umgebung! Keine zwei Monate später, am 14. Juni 2020 , machen wir die Holter Straße beim Stadtbrunch zur langen Tafel! Ab 11 Uhr wird hier an weiß betuchten Tischen gebruncht, was das Zeug hält. Bei leckerem Kaffee, guten Brötchen und Sonnenschein wird ganz Schloß Holte-Stukenbrock genießen. Für die Kinder steht ab 12:30 Uhr der Cirkus Cassely zur Verfügung. In zweieinhalb Stunden wird mit den Kindern ein Programm einstudiert, das ab 15:30 Uhr im wunderschönen Zirkuszelt als Galavorstellung im Bürgerpark aufgeführt wird. Auch für Jugendliche (und junggebliebene Erwachsene) ist gesorgt. Neben Brassmusik an den Tischen wird die Raupe ausden 70ern, ein Musikexpress mit Verdeck, für Unterhaltung sorgen.

Während des Stadtbrunchs werden die Alltagsmenschen von Christel Lechner, die in den letzten Monaten in den Ortsteilen geformt wurden, eingeweiht. Tischbuchungen und Karten für den Mitmachzirkus und die Galavorstellung gibt es ab Mitte Februar. Vom 10. Bis 12. Juli 2020 wird die Senne wieder zum Festivalgelände! Dann wird laut aufgespielt: Brass liegt in der Luft. Das gutgelaunte Blasmusik-Festival „Senne Brass“ bietet Blechbläser von Klassik bis Hiphop und Ska. Dabei stehen große Namen wie Querbeat, Moop Mama, Shantel & Bucovina Club Orkestar, Jazzkantine, Wacken Firefighters, Von Weiden, Jägermeister Blaskapelle und Eggeländer auf dem Programm, ebenso wie regionale Größen wie Homebrass und das Städtische Blasorchester. Mit ostwestfälischer Architektur und Mundart wird der Bogen zur hiesigen Szene geschlagen. So steht der Sonntag auch ganz im Zeichen der Familien: beim Frühschoppen kann es sich ganz Schloß Holte-Stukenbrock gutgehen lassen. Achtung: der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren! Ende August wird es sportlich: Der Grafschaftslauf findet erstmals am Sonntag, 30.08.2020 statt.

Mit einem Streckenverlauf von Rietberg bis zum Holter Jagdschloss (28 km) verbindet er historische und kulturelle Kleinode der Rietberger Grafschaft miteinander. Dabei sind Staffelläufe und Einzelläufe möglich. Für die Bequemlichkeit wird ein Bustransfer zwischen Start, Staffelübergaben und Ziel eingerichtet. Beim Zieleinlauf vor dem Jagdschloss Holte sollten Sie dabei sein. Dort können Sie Freunden und Verwandten zujubeln, oder gleich selbst erfolgreich durchs Ziel laufen. Der Grafschaftslauf ist ein auf Dauer angelegtes Gemeinschaftsprojekt der Städte Rietberg, Verl und Schloß Holte-Stukenbrock, das sportliche und kulturelle Highlights vereint. Die Stadt verschenkt 250 Obstbäume! An öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten, Heimathäusern, Sportanlagen, Schützenplätze, Kirchen, Spielplätze, aber auch an Privatpersonen.n Die Stadt fördert mit der Pflanzung alter und heimischer Obstsorten Klimaschutz und Umwelt und beschenkt zusätzlich zum Jubiläum die Öffentlichkeit und Privatleute mit einem nachhaltigen, lebendigen Wert. Von Karneval über Theater bis hin zu Stadtführungen werden im Jahr 2020 zusätzlich viele Aktionen auch ohne Beteiligung der Stadt um das 50. Jubiläum stattfinden. Wir freuen uns auf zahlreiche kleine und große Aktionen !