Training für das „Power House“

Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH und Bali Therme setzen gemeinsames Gesundheits- und Bewegungsangebot im Kurpark fort

Bad Oeynhausen. Was im vergangenen Jahr erfolgreich gestartet ist, wird nun fortgesetzt. Ab dem 8. Mai können sich Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt bis September jeden Mittwoch von 18:00 – 19:00 Uhr sportlich betätigen. Treffpunkt ist jeweils am Badehaus II. Die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH und die Bali Therme bieten den Kurs „Mein Weg zu innerer Stärke“ gemeinsam im Kurpark an.