Touristikbahn „EMIL – Der Wolkenschieber“ startet in die neue Fahrsaison

Bad Oeynhausen. Die beliebte Touristikbahn EMIL – Der Wolkenschieber startet pünktlich auf dem Frühjahrsmarkt am 01. April 2017 in die neue Fahrsaison. Mit EMIL können die Sehenswürdigkeiten und schönsten Parklandschaften in Bad Oeynhausen auf insgesamt vier Routen bequem und – aufgrund des innovativen Elektroantriebs – umweltschonend erkundet werden. Ausgestattet mit einem modernen Multimediasystem erfahren die Gäste dabei Wissenswertes und Interessantes über Bad Oeynhausen, die Geschichte der Stadt und ihre Besonderheiten.

Alfred Dalpke, Geschäftsführer der E mobilität Gesellschaft mbH & Co. KG, betont: „Ein herzlicher Dank geht in erster Linie an unsere zahlreichen Partner, ohne deren Engagement der Betrieb von EMIL gar nicht erst möglich gewesen wäre. Dass wir nun in die bereits vierte Fahrsaison in Folge starten können, zeigt uns, dass das Projekt auch langfristig erfolgreich sein wird.“ Der neue Fahrplan für 2017 ist ab sofort in der Tourist-Information im Haus des Gastes und bei den Haltestellenpartnern erhältlich sowie online auf www.badoeynhausen.de und auf www.stadtrundfahrten-badoeynhausen.de zum Download verfügbar.

Mit dem aktualisierten Fahrplan werden neben den Sehenswürdigkeiten wie bislang auch zentrale Punkte in der Stadt, beispielsweise der Inowroclaw-Platz sowie mehrere Kliniken und das Herz- und Diabeteszentrum NRW angefahren. „Das Mobilitätsangebot gerade für Patienten der Kliniken und deren Angehörige in Bad Oeynhausen wird durch EMIL optimal ergänzt und ist aufgrund der speziellen Ausstattung der Anhänger auch für Rollstuhlfahrer und gehbehinderte Fahrgäste geeignet“, betont Peter Adler, Geschäftsführer der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH. Die Auswahl der Routen wurde für die kommende Saison noch einmal optimiert. Es werden beispielsweise die traditionellen Touren rund um die Innenstadt jetzt häufiger angeboten. Bewährt hat sich auch das Anfahren aller Kliniken auf der jeweils letzten Tour. So ist sichergestellt, dass die Klinikgäste bis 18 Uhr zum Abendessen wieder in ihren Häusern sind.

„Die letzte Saison ist sehr erfolgreich gelaufen“, betont Alfred Dalpke. „Auch die Nachfrage nach Sonderfahrten von Gruppen ist ungebrochen groß, so dass wir mit der Auslastung unserer Ausflugsbahn MINNA sehr zufrieden sind.“ Ein besonderes Ausflugsangebot mit MINNA ist in Kooperation mit der Mindener Fahrgastschifffahrt entwickelt worden. Bei den Erlebnisfahrten können Besucher direkt von der Innenstadt aus mit MINNA zum Schiffsanleger in Bad Oeynhausen-Rehme fahren und dort an Bord der Mindener Fahrgastschifffahrt gehen. Die Weser hinab geht es dann bis in die historische Stadt Minden, in der die Fahrt über das gewaltige Wasserstraßenkreuz beeindruckende Ausblicke gewährt. Mit einem Transferbus kann dann komfortabel die Rückfahrt nach Bad Oeynhausen angetreten werden. Umgekehrt ist dieses Ausflugspaket natürlich auch ab Minden buchbar und beinhaltet dann außerdem eine Stadtrundfahrt durch Bad Oeynhausen. „Das Angebot wurde in den letzten beiden Jahren sehr gut angenommen. Wer ein Ticket haben möchte, sollte mit der Buchung daher nicht zu lange warten“, rät Peter Adler.

„Besonders stolz sind wir auf unsere beiden neuen Schweizer Postbusse, die auch wieder in diesem Jahr Touren in Bad Oeynhausen und dem Umland fahren“, freut sich Alfred Dalpke. Die „Schweizer Alpenpostbusse“ versetzen Oldtimerfans, Touristen und Nostalgiker gleichermaßen in die gute alte Zeit zurück. Ohne Hektik und Zeitdruck geht es durch das Weserbergland, den Mühlenkreis oder das Schaumburger Land auf dem Weg zu einer Dampflokfahrt, Glasbläserei oder zur Schachtschleuse. Die Busse können auch für individuelle Touren von Gruppen gebucht werden – ein echtes Highlight der Region.

Informationen zu den Preisen, Terminen, Routen und Tickets gibt es in der Tourist- Information im Haus des Gastes, Im Kurpark, Tel. 0 57 31 / 13 00, geöffnet von montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr und von Oktober bis März samstags von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr sowie von April bis September samstags von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr und auch sonntags von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Selbstverständlich erhalten Sie alle Informationen auch online unter www.badoeynhausen.de.

Erlebnisfahrten mit MINNA und der Mindener Fahrgastschifffahrt

Termine 2017:

5. + 19. Juli, 9., 16. + 23. August, 6. September und während der Parklichter vom 4. – 6. August

Fahrzeiten:

15:00 Uhr Abfahrt mit MINNA vom „Verkehrshaus – Café & Weinstube“ zum Anleger Bad Oeynhausen-Rehme

15:30 Uhr Fahrt mit der Mindener Fahrgastschifffahrt auf der Weser bis nach Minden – mit Schleusung und einer Fahrt über das Mindener Wasserstraßenkreuz

17:50 Uhr Ankunft am Anleger Minden-Schachtschleuse

18:00 Uhr Bustransfer von Anleger zurück nach Bad Oeynhausen

18:30 Uhr Ankunft am ZOB in Bad Oeynhausen

Preise:

Erwachsene 25,50 € / Kinder (4-14 Jahre) 50 % Ermäßigung / unter 4 Jahren kostenfrei

Information und Anmeldung:

Tourist-Information im Haus des Gastes, Im Kurpark, Bad Oeynhausen Tel. 05731 / 13 00

„Lichterfahrt“ mit MINNA und der Mindener Fahrgastschifffahrt zu den Parklichtern 2017

Termin:

5. August 2017

Fahrzeiten:

15:00 Uhr Schifffahrt von Minden zum Anleger Bad Oeynhausen-Rehme

18:15 Uhr Abholung vom Anleger mit der Ausflugsbahn MINNA

Ab 18:45 Uhr Individueller Besuch des Parklichter-Festes mit musiksynchronem Höhenfeuerwerk

23:00 Uhr Bustransfer zurück nach Minden

Preis:

39,50 € pro Person (inkl. Schifffahrt, Eintrittskarte für die Parklichter, Transfers)

Information und Anmeldung:

Mindener Fahrgastschifffahrt, Sympherstr. 16, 32425 Minden

Tel. 0571 / 64 80 800, www.mifa.com