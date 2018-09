Tourismuszahlen bleiben auf hohem Niveau stabil

200.898 Gästeankünfte und 320.557 Übernachtungen zählte das Niedersächsische Landesamt für Statistik im ersten Halbjahr in Braunschweig. Damit haben sich die Zahlen trotz Verschiebungen im Kongressmarkt auf dem hohen Vorjahresniveau eingependelt.

Braunschweig. Das Niedersächsische Landesamt für Statistik zählte für das erste Halbjahr 2018 insgesamt 200.898 Gästeankünften und 320.557 Übernachtungen in Braunschweig. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Plus von 0,33 Prozent (Ankünfte) und ein Minus von 0,55 Prozent (Übernachtungen) . Verschiebungen im Kongressmarkt führten zu schwankenden Ergebnissen in den einzelnen Monaten: So sanken 2018 die Zahlen in traditionell starken Tagungsmonaten wie März und Mai, hingegen kamen im April und Juni mehr Gäste in die Löwenstadt und übernachteten hier.

Die sich insgesamt stabil verhaltenden Zahlen begrüß Gerold Leppa, Geschäftsführer der Braunschweig Stadtmarketing GmbH: „Der Juni war der bisher stärkste Monat für den Tourismus in der Löwenstadt. Neben den Auswirkungen der Cebit fanden auch in Braunschweig gleich mehrere Fachtagungen und Symposien statt. Auch der April war aufgrund vieler Geschäftsbesuche stark.“ Im April und Juni gab es kaum Ferien und Feiertage, was auch zu den guten Zahlen in diesen Monaten beitrage. Joost Smeulders, stellvertretender Vorsitzender des Arbeitsausschuss Tourismus Braunschweig e. V. (ATB), sagt: „Aufgrund von Brücken- und Feiertagen fand im Mai nur wenig Geschäftstourismus statt. Auf das Halbjahr gesehen, sind die Zahlen aber auf einem konstanten Niveau geblieben.“

Insgesamt erfüllen die Tourismuszahlen somit die Erwartungen. Nachdem in den vergangenen Jahren aufgrund von neuen Hoteleröffnungen der Tourismus stark gewachsen ist, führt die Etablierung der Häuser zu einer nachhaltigen Erhöhung der Übernachtungen und Ankünfte.

Für das Jahr 2018 hält Gerold Leppa einen leicht positiven Trend für wahrscheinlich: „Mit den stabilen Zahlen im ersten Halbjahr können wir zufrieden sein. Für das zweite Halbjahr rechnen wir im Vergleich zu dem ersten Halbjahr mit einem Zuwachs, da im Herbst und der Weihnachtszeit erfahrungsgemäß viele Tagungs- und Städtereisen sattfinden.“