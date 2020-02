Tourismus knackt erneut Rekordmarke Über eine Million Übernachtungen im Paderborner Land.

Zum zweiten Mal überhaupt bescheinigte heute das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik IT.NRW in Düsseldorf dem Paderborner Land im Jahr 2019 über eine Million Gästeübernachtungen! Nach dem „Landesgartenschau-Rekordjahr 2017“ knackt der heimische Tourismus damit erneut die Traummarke.

Kreis Paderborn. Laut der amtlichen Beherbergungsstatistik, die Gäste und Übernachtungen in 95 gewerbli-chen Betrieben mit 5.337 Betten zählte, reisten im vergangenen Jahr 370.106 Gäste (+3,0 %) an und verbrachten 1.017.901 Übernachtungen (+3,9 %) im Paderborner Land. Die Übernachtungen ausländischer Gäste stiegen dabei um 10,6 %. Durchschnittlich blieben die Gäste 2,8 Tage, die Bettenauslastung lag bei 50,2% (+2,0 %) Damit hält die positive Entwicklung des Tourismus im Paderborner Land seit mehr als 20 Jahren unvermindert an. Bei der Analyse der Beherbergungsstatistik 2019 gefallen beson-ders die wiederum gestiegenen Gästezahlen aus den ausländischen Quellmärkten Nieder-lande und Belgien. Hier tragen die langjährigen intensiven Marketingaktivitäten der heimi-schen Touristikzentrale nachweisbar weitere Früchte. Allein innerhalb der letzten 10 Jahre stiegen die Übernachtungen der Touristen aus den Niederlanden und Belgien um stattliche 44,3 % auf 46.196 Übernachtungen 2019.

Dazu sorgte der umsatzträchtige Tagestourismus 2019 wieder für positive Nachrichten. Neben der Gartenschau in Bad Lippspringe mit 108.000 Besuchern konnten die bekannten Museen der Region, HNF, Kloster Dalheim und die Wewelsburg jeweils rund 100.000 Be-sucher und mehr begrüßen, Volksfeste wie Libori (rund 1,5 Mio.) und der Delbrücker Katha-rinenmarkt (300.000) zeigten stellvertretend für viele andere Veranstaltung die Beliebtheit dieser oft langjährigen traditionellen Besuchermagneten. Die intensiven Werbeanstrengungen der Touristikzentrale im vergangenen Jahr, denen sich erneut zahlreiche kommunale Touristik-Institutionen anschlossen, zahlten sich damit weiterhin aus. Der heimische Touristikverband präsentierte im vergangenen Jahr die touristischen Angebote des Paderborner Landes an 49 Tagen bei 16 Reisemessen und Werbeveranstal-tungen in ausgesuchten Quellmärkten in Deutschland, den Niederlanden und Belgien. Die Geschäftsstelle bearbeitete 3.290 schriftliche und telefonische Anfragen und verteilte insge-samt ca. 67.830 touristische Informations- und Angebotsbroschüren, davon 20 % bei direkten Anfragen in der Geschäftsstelle, 23 % bei Werbeveranstaltungen und 57 % bei der Aus-stattung lokaler Tourist-Informationen, Beherbergungsbetriebe und Museen im Kreisgebiet.

Landrat Manfred Müller, Vorsitzender der Touristikzentrale Paderborner Land, macht für den langjährigen Erfolg des Tourismus im Kreis Paderborn neben der mit zahlreichen bun-desweit zertifizierten Qualitäts-Rad- und Wanderrouten konsequent umgesetzten Qualitätsförderung auch die gute Zusammenarbeit des Teams der Touristikzentrale um Geschäftsführer Herbert Hoffmann mit den kommunalen Touristik-Institutionen im Kreisgebiet verantwortlich. „In einem immer stärker beworbenen Tourismusmarkt in Deutschland bündeln wir im Kreis Paderborn gezielt unsere Kräfte und Kompetenzen. Gemeinsam wollen wir in enger Kooperation mit den Tourismus-Verantwortlichen in unseren Kommunen diese einzigartige touristische Erfolgsgeschichte auch künftig fortschreiben“.

www.paderborner-land.de