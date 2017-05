Titelerneuerung Fairtrade-Town Minden

Minden. Seit zwei Jahren darf sich Minden offiziell als Fairtrade-Town bezeichnen. Der Titel wurde Ende Mai 2015 bei einer Feierstunde im Großen Rathaussaal vergeben. Und nun wurde der Titel erneuert. Nach einer eingehenden Prüfung durch TransFair – Verein zur Förderung des Fairen Handels in der Einen Welt e.V., kann sich die Weserstadt für weitere zwei Jahre Stadt des Fairen Handels nennen. Für die Titel-Erneuerung hat die Steuerungsgruppe einen Online-Fragebogen ausgefüllt. Darin abgefragt wurden fünf verschiedene Aspekte: Liegt ein Ratsbeschluss vor, gibt es eine lokale Steuerungsgruppe, bieten der Einzelhandel und die Gastronomie mindestens zwei fair gehandelte Waren an, gibt es in Schulen, Vereinen oder Kirchen faire Produkte und werden Bildungsaktivitäten gemacht und wird für das Thema Fair Trade Öffentlichkeitsarbeit gemacht.

Ein Projekt, das dazu beigetragen hat, dass die Weserstadt weiterhin Fairtrade-Town ist, war die Aktion „Banner zu Taschen“. Hier sind mehrere Kilogramm Banner wiederverwertet worden. Aus den PVC-Banner sind einzigartige, individuelle und hochwertige Umhängetaschen, Shopping-Bags und Smartphone-Hüllen entstanden. Das Projekt ist in Kooperation zwischen der Klimaschutzmanagerin der Stadt Minden Diana Berg, der Öffentlichkeitsarbeit und der städtischen Wirtschaftsförderung entstanden.

Die Vermarktung übernahm die Minden Marketing GmbH. „Dass das Upcycling-Projekt beim Verein so gut ankommt hätten wir nicht gedacht. Aber es ist toll, dass Minden ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft gesetzt hat und dadurch das Thema Fair Trade und sinnvoller Umgang mit Rohstoffen näher ins Bewusstsein der Gesellschaft rückt“, betont André Gerling, Stadtentwickler und Sprecher der lokalen Steuerungsgruppe.