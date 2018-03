Theaterworkshop in den Osterferien für Kinder im Trotz-Alledem-Theater

Wir sind nachher wieder da, wir müssen kurz nach Afrika

Bielefeld. Das Trotz-Alledem-Theater bietet in der ersten Woche der Osterferien (Mo. 26.03.18 – Do. 29.03.18) einen Theaterkurs für Kinder von 6 bis 10 Jahren an. Was tut man, wenn spät abends ein Elefant ans Fenster klopft? Wenn dieser Elefant aus dem Zoo ausgebrochen ist, um seine Großfamilie in Afrika zu besuchen? Und wenn er gar nicht weiß, wo Afrika überhaupt liegt? Man packt Äpfel, Kekse und einen Globus in den Rucksack, hinterlässt einen Zettel für Mama und Papa und und begleitet ihn. Genau das wollen wir mit den teilnehmenden Kindern zusammen tun und erleben eine abenteuerliche Reise nach Afrika. Ausgangspunkt für unseres Theaterstücks ist die Geschichte „Wir sind gleich wieder da, wir müssen kurz nach Afrika“ von Oliver Scherz. Theaterübungen und – spiele stehen genauso auf dem Programm wie Basteln, Malen und ein gemeinsames Frühstück jeden Tag. Zum Abschluss wird die abenteuerliche Reise nach Afrika in einem Theaterstück allen Eltern, Großeltern, Geschwistern und Freunden auf der Bühne im Trotz-Alledem-Theaters präsentiert. Teilnahmegebühr 90,00 € inkl. Frühstück . Eine Anmeldung Tel 0521-133991 ist ab sofort möglich.