The Phunkguerilla & Cosmo Klein

Soul, Funk und Pop

Bielefeld. Das nächste Konzert im Jazz Club e.V. mit Star Ikone Cosmo Klein steht an. Cosmo Klein, arrivierter Top-Ten-Songschreiber und versierter Solist, weiß worauf es bei Musik ankommt. It’s got to be phunky! Hier stehen die ganz Großen des Funk und Soul Pate, allen voran Prince, das erklärte Vorbild von Cosmo Klein. Die Mischung aus Soul, Funk und Pop mit intelligentem Songwriting, den Groove stets im Fokus und eine tief beseelte, mitreißend kraftvolle Stimme, die mühelos das komplette Spektrum von Erotik bis Attacke abdeckt.

Cosmo Klein – Gesang | Hanno Busch – Gitarre | Claus Fischer – Bass | Tobias Philippen & Till Sahm – Keys | Hardy Fischötter – Drums

Homepage der Band: http://www.cosmopolytix.com/phunkguerilla/

Freitag, 15.09.2017, 20:30 Uhr

VVK 15 € / AK 19 €

Weitere Infos unter: www.bielefelder-jazzclub.de

Foto: Bielefelder Jazz Club e.V.