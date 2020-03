Termine Gewässerschau 2020 – Bürger können teilnehmen

Kreis Lippe. Der Kreis Lippe führt im laufenden Jahr an sieben Gewässern Gewässerschauen durch. Es handelt sich dabei um den Niederluher Bach in Lemgo, den Sunderbach in Lage, den Herrengraben im Kalletal, die Exter im Extertal, den Hillbach in Dörentrup sowie den Ölbach und Schnakenbach in Oerlinghausen. Darüber hinaus findet eine Deichschau an der Emmer in Lügde statt. Neben dem ordnungsgemäßen Unterhaltungszustand werden die Einleitungen ins und Anlagen am Gewässer überprüft. Des Weiteren wird geschaut, ob sich das Gewässer auf dem Weg zu einem guten Zustand gemäß der europäischen Wasserrahmenrichtlinie befindet.

An der Gewässerschau können sich die Städte und Gemeinden sowie die Fischereiberechtigten beteiligen. Zudem sind auch Anlieger und interessierte Bürger zu den Begehungen eingeladen. Die Streckenlängen betragen zwischen zwei und sechs Kilometer durch Feld und Flur. Da die Schauen auch bei schlechtem Wetter durchgeführt werden, empfiehlt die untere Wasserbehörde wetterfeste Kleidung und Stiefel. Eine gewisse körperliche Fitness wird vorausgesetzt. „Es ist unvermeidlich, auch über Zäune entlang der Gewässer zu klettern beziehungsweise kleinere Nebengewässer zu durchqueren“, erläutert Rüdiger Kuhlemann, Fachgebietsleiter Wasserwirtschaft und Abfallwirtschaft des Kreises Lippe.

Die Termine im Überblick: Begonnen wird die diesjährige Gewässerschau beim Niederluher Bach. Los geht es am Dienstag, 17. März um 9 Uhr. Treffpunkt ist die Brücke der Straße „Am Lattberg“ im Ortsteil Lüerdissen der Stadt Lemgo. Hier führt die Schau über rund sechs Kilometer entlang des Niederluher Baches bis zur Einmündung in die Ilse. Am Freitag, 20. März, folgt der Sunderbach in der Stadt Lage mit 3,8 Kilometern Gewässerlänge. Treffpunkt ist um 9 Uhr in der „Sängerstraße“. Am Dienstag, 24. März, startet um 9.30 Uhr am Treffpunkt „Kieswerk Pampel“ an der Weserstraße im Ortsteil Stemmen der Gemeinde Kalletal die Gewässerschau Herrengraben. Hier erwartet die Teilnehmer eine Streckenlänge von rund 4,6 Kilometer von der Landesgrenze Niedersachsen bis zur Einmündung in die Weser in Nordrhein-Westfalen.