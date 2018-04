Kreißsaal und Wochenstation im Klinikum Gütersloh öffnen am 28. April ihre Türen

Gütersloh. Wie bereite ich mich auf die Geburt vor? Wie sieht der Kreißsaal aus, wie die Zimmer auf der Wochenstation? Und wie genau läuft eine Entbindung im Krankenhaus eigentlich ab? Diese und weitere Fragen beantwortet das Team der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe beim Tag der offenen Kreißsaaltür am Samstag, 28. April im Klinikum Gütersloh. Von 11 bis 15 Uhr wird allen Interessierten ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie angeboten.

Beim Tag der offenen Kreißsaaltür haben Besucher die Möglichkeit, das Team der Geburtshilfe im Klinikum Gütersloh kennenzulernen und Fragen rund um die Geburt zu stellen. Darüber hinaus können Schwangere 3D-Ultraschalluntersuchungen durchführen und sich zum Angebot der Geburtshilfe beraten lassen. Werdende Eltern, Großeltern und Interessierte sind eingeladen, an den regelmäßigen Führungen durch den Kreißsaal teilzunehmen. An mehreren Informationsständen können sich Besucher unter anderem mit Stillberatern austauschen und die Angebote des Klinikum Gütersloh vor und nach der Geburt kennenlernen. Eine professionelle Fotografin erstellt zudem vor Ort Familien-, Baby- und Babybauchfotos. In drei Vorträgen erläutern die Mitarbeiter des Klinikums die Vorteile eines babyfreundlichen Krankenhauses (12 Uhr), informieren über das Konzept des Hebammengeleiteten Kreißsaals (13 Uhr) und geben Tipps zum Thema Erste Hilfe am Säugling (14 Uhr).

Für eine Stärkung sorgt das Team der Geburtshilfe mit frischen Waffeln und einer Cocktailbar speziell für Kinder. Auch sonst kommen Geschwisterkinder beim Tag der offenen Tür auf ihre Kosten: Kostenloses Schminken und ein Mal- und Spieleangebot stehen für die kleinen Gäste zur Verfügung. Darüber hinaus können sie unter Anleitung mit einer Puppe üben, wie ein Baby gebadet und gewickelt wird.

Die Veranstaltung findet im Kreißsaal (1. OG) und auf der Wochenstation (3. OG) im Klinikum Gütersloh (Reckenberger Straße 19) statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.