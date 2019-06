Tag der Gärten und Parks am 9. Juni:

Führung durch Residenz und Barockgarten

Paderborn. Eine Führung durch die ehemalige fürstbischöfliche Residenz Schloß Neuhaus und den Barockgarten, der nach einem Plan aus dem 18. Jahrhundert anlässlich der Landesgartenschau 1994 angelegt und in diesem Jahr überarbeitet wurde, bietet die Tourist Information Paderborn am 9. Juni im Rahmen des „Tags der Gärten und Parks“ an.

Der Rundgang beginnt um 14 Uhr auf dem Vorplatz des Schlosses und kostet fünf Euro pro Person. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl empfiehlt sich der Ticketerwerb im Voraus in der Tourist Information am Marienplatz oder im Internet unter www.paderborn.de/fuehrungen.

Sofern es noch freie Plätze gibt, ist der Ticketkauf auch vor Ort beim Gästeführer möglich.