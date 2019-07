SUMMER.SCHOOL an der FHM Bielefeld

Kostenfreies Schnupperstudium in den Sommerferien

Bielefeld, 5. Juli 2019. Kreative Zusammenarbeit, interessante Vorlesungen, spannende Praxisbeispiele und gemeinsame Konzeptentwicklung – die SUMMER.SCHOOL der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bielefeld bietet Schülern und Abiturienten auch in diesem Jahr wieder ein spannendes Programm und jede Menge Spaß. Vom 16. bis 19. Juli 2019 haben Studieninteressierte die Möglichkeit, Vorlesungen zu besuchen, sich über die Studiengänge aus den Bereichen Wirtschaft, Medien und Gesundheit zu informieren und ein eigenes Konzept für einen essbaren Trinkhalm zu entwickeln. Anmeldungen sind noch bis zum 10. Juli 2019 möglich.

Neben vier spannenden Tagen mit fundierten und praxisnahen Vorlesungen sowie spannenden Workshops, heißt es für die Nachwuchsakademiker bei der diesjährigen SUMMER.SCHOOL der FHM Bielefeld auch wieder: kreativ sein. Denn die Studierenden „auf Probe“ entwickeln unter dem Motto „#fruitforfuture“ ein Konzept für einen essbaren Trinkhalm aus Erdbeeren oder Zitronen. Das dafür nötige Wissen wird ihnen in Vorlesungen der verschiedenen Fachrichtungen vermittelt. Besonderes Highlight: Am 17. Juli 2019 findet die jährliche Sommerparty der FHM an der Düne 13 am Obersee statt, zu der die Teilnehmer der SUMMER.SCHOOL ebenfalls herzlich eingeladen sind.

Das Schnupperstudium findet in den Räumen der FHM Bielefeld statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, um eine verbindliche Anmeldung bis zum 10. Juli 2019 unter www.fh-mittelstand.de/summerschool wird jedoch gebeten.

Info & Anmeldung:

Termin: Dienstag, 16. Juli – Freitag, 19. Juli 2019 (in den Sommerferien NRWs)

Web: www.fh-mittelstand.de/summerschool

Ansprechpartner: Lea Jennerjahn, jennerjahn@fh-mittelstand.de, Tel: 0521. 96655 – 211