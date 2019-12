Stelzenläufer zum vierten Adventssamstag in der Mittleren Berliner Straße

Lange Beine und kurzweilige Begegnungen in Gold und Silber

Gütersloh. Der Besuch der Eiskönigin mit ihren Begleitern hat am zweiten Adventswochenende für einige Aufmerksamkeit in der Innenstadt gesorgt. Die Interessengemeinschaft Mittlere Berliner Straße (ISG) kündigt nun weitere Besucher an:

Am Samstag, 21. Dezember, kommt Großes auf die Gütersloher zu. Die zwei kontaktfreudigen Stelzenläufer „ Gold und Silber “ bringen den Straßenzug von 13 bis 17 Uhr zum Strahlen. In luftiger Höhe von 4,50m überblicken sie die Menge und sorgen am vierten Adventssamstag auf derMittleren Berliner Straße für Unterhaltung.