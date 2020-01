Neues Gastronomiekonzept im Gräflichen Park

Bad Driburg. Nach fast sechs Monaten wurde am Samstag der Pferdestall im Gräflichen Park in Bad Driburg wieder eröffnet. Mit einem neuen Konzept als Weinstube werden Speisen aus regionaler Herstellung und ausgewählte Weine des Weinguts Matthias Gaul angeboten.

Hoch her ging es am Samstagabend im Pferdestall: Mit über 100 Gästen war die Eröffnung der neuen Gastronomie im Gräflichen Park in Bad Driburg ausgebucht. Zu einem 4-Gänge Menu von Küchenchef Thomas Blümel gab es zehn ausgewählte Weine des mehrfach ausgezeichneten Weinguts Matthias Gaul, darunter auch die Besonderheiten Gaul Cabernet Franc und Gaul Grand Jeté Cuvée rot. Als Weinstube neu konzipiert wird hier ab sofort von Mittwoch bis Samstag kulinarisches aus der Region geboten. Eine Winzerkooperation mit Matthias Gaul sorgt für den richtigen Tropfen zum Essen. In der offenen Showküche können Gäste dabei zusehen, wie Grillspezialitäten und westfälische Küche frisch zubereitet werden.

In Zukunft auch Degustationsmenus mit Winzer

„In Zukunft werden wir auch Degustationen mit Matthias Gaul anbieten“, kündigt Dieter Rademacher, Repräsentant des Weinguts Matthias Gaul am Abend an. „Wir freuen uns, mit dem Konzept in Bad Driburg und Umgebung etwas Neues und eine zusätzliche gastronomische Alternative geschaffen zu haben“, so das Fazit von Volker Schwartz, Geschäftsführer des Gräflicher Park Health & Balance Resort.

Den Namen hat die neue Weinstube im Übrigen von der ursprünglichen Funktion der Räumlichkeiten: Hier befand sich der 1870 erbaute ehemalige Pferdestall der Grafen von Oeynhausen-Sierstorpff. Mit seinen alten Pferdetränken aus Marmor und der hohen Gewölbedecke bietet der Pferdestall eine besondere Atmosphäre. Im Sommer gibt es reichlich Sitzplätze im Schatten der imposanten Bäume des Gräflichen Parks. Weitere Informationen und Veranstaltungshinweise unter www.graeflicher-park.de