Startschuss für die diesjährige Kunst&Kultur-Saison auf Schloss Benkhausen:

Neun heimische Künstler präsentieren sich mit ihren Werken bei der Kunstmatinee

Espelkamp. Zeitgleich zum Frühlingsanfang erwacht auch im Schloss Benkhausen die Zeit von Kunst und Kultur zu neuem Leben. Den Auftakt in diesem Jahr bildet die Kunstmatinee am Sonntag, den 22. März in der Zeit von 11 bis 18 Uhr. Neben Monika Cornelius und Gerd Müller, die schon im vergangenen Jahr an der Veranstaltungsreihe teilnahmen, werden dieses Mal auch sieben weitere Künstler aus der Region dem interessierten Publikum ihre Werke im Herrenhaus präsentieren und für persönliche Gespräche bereitstehen. Die Kunstmatinee findet in diesem Jahr zum dritten Mal auf Schloss Benkhausen statt und wird organisiert von Angelika Gauselmann. Der Eintritt ist frei.

Monika Cornelius aus Lübbecke gehört mit Sicherheit zu den bekanntesten Künstlern, die sich auch in diesem Jahr bei der Benkhauser Kunstmatinee mit ihren Arbeiten präsentieren wird. Ihre exakten Pinselstriche, mit denen sie historische Gebäude, Herrenhäuser, Kirchen, Gutshöfe und viele weitere markante Bauwerke in der Region auf die Leinwand bringt, zeugen von außergewöhnlicher Präzision und Konzentration. Hubertus August Wallenhorst nahm im vergangenen Jahr bereits mit einer Holzskulptur am Kunstwettbewerb teil. Bei der aktuellen Matinee beweist der Bildhauer aus dem Osnabrücker Umland nun sein Talent mit Zeichnungen, erstellt in ungewöhnlichen Formaten und mit interessanten Materialien. ( www.august-gallery.de )

Die Kunst von Jan Schaeffer aus Osnabrück befasst sich mit dem Thema Architektur. Der angehende Lehrer für Deutsch und Kunst verbindet in seinen Werken moderne Design-Aspekte mit klassischer Malerei. Auch Sarah Urban-Opaitz studiert aktuell in Osnabrück die Fächer Kunst und Kommunikation. Darüber hinaus engagiert sie sich in der Jungen Kunstschule in Löhne. In ihren Bildern vermischen sich Malerei und Zeichnung und bilden zusammen mit Farbe einen bemerkenswerten Dreiklang, in dessen Mittelpunkt der Mensch steht. Die formschönen Holzskulpturen von Gerd Müller aus Lübbecke-Nettelstedt sind seit Jahren überall im Tagungshotel Schloss Benkhausen zu finden. Darüber hinaus entstammen auch die Bilder in den Hotelzimmern seiner Kreativität. Seine künstlerische Ader lebt der bei der Gauselmann Gruppe tätige IT-Fachmann nebenberuflich aus.

Als weitere Künstler werden sich am 22. März im Herrenhaus von Schloss Benkhausen Rainer Ern, Andreas Niemann sowie Bernhard und Rosemarie Sprute mit ihren Werken präsentieren. In den Genuss kulinarischer Kochkünste gelangen die Besucher hingegen im Schloss-Café „Die Rentei“ und auch das Deutsche Automatenmuseum bietet sich neben der Kunstmatinee als attraktives Ausflugsziel zum Frühlingsbeginn bestens an.

Weitere Infos gibt es unter www.schloss-benkhausen.de und www.artschloss.de